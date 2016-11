Tendenza vinile per le labbra

Ciao, oggi ti parlo di un prodotto beauty, veramente fantastico e super glamour.

E’ l’ultima novità per il make up delle labbra di YSL Beauty, Vernis a Levres Vinyl Cream, una vernice cremosa per le labbra in 12 bellissimi colori dalla brillantezza vinilica, confortevole come una crema e dalla tenuta impeccabile.

Io ho provato 3 di questi colori:

il n.405, un fucsia intenso, perfetto per il trucco della pelle olivastra o ancora un po’ abbronzata.

il n.401 e il n.402, due rossi stupendi, il primo più scuro, il secondo più acceso, perfetti per il trucco della pelle chiara, con la quale creano un contrasto molto scenografico.

Ecco le mie impressioni: la prima cosa che salta all’occhio è il pack nero laccato ultra lusso; adoro i piccoli lussi come questo, una piccola coccola che tutti possono permettersi!

L’applicatore a punta di diamante, che ricorda la puntina di un giradischi, consente di disegnare perfettamente il contorno labbra e garantisce un risultato di precisione.

La sensazione sulle labbra dopo aver applicato il prodotto è di comfort estremo: le labbra sono idratate e nutrite e incredibilmente morbide.

L’impatto visivo è straordinario, sensuale e trasgressivo: il colore è intenso ad alto impatto vinilico, l’idea che si vuole dare è proprio quella del vinile, quest’anno di grande tendenza anche nella moda.

I pigmenti puri super concentrati garantiscono una tenuta impeccabile. In qualsiasi situazione la tenuta è importante, lo sa bene chi lavora a contatto con il pubblico per tante ore al giorno, come le assistenti di volo (mia madre faceva questo lavoro)! Questo bellissimo rossetto rimane perfetto a lungo, senza la necessità di doverlo riapplicare.

Ti consiglio di applicare prima il prodotto sul contorno labbra, come se fosse una matita, e poi di riempire bene il resto: le tue labbra saranno bellissime e perfette per ore!

Ah, dimenticavo..! Il profumo, che ricorda i frutti di bosco, è strepitoso, da mangiare!