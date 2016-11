Il successo dei rossetti nude non si arresta, soprattutto tra chi ha le labbra carnose. Conoscere tutto su queste nuances è d’obbligo, anche saper rispondere ad una domanda importante: meglio metterli con la matita per il contorno della labbra oppure no?

Matita per le labbra, nude mania

I rossetti tenui sono la passione di molte star ma anche di stilisti che li hanno riproposti nelle ultime sfilate (come si è visto sulla passerella di Francesco Scognamiglio). Con un colore così chiaro e particolare, si può optare per stendere sulle labbra i rossetti nude senza disegnarne il contorno. Non è un errore grave, ma in questo modo le labbra sembrano meno piene e sono più evidenti le pieghette della bocca. L’utilizzo di una matita per le labbra, sia neutra che uguale al tono nude scelto, permette di realizzare una base per il rossetto che durerà molto a lungo.

How to del contorno labbra

Per ottenere il massimo dai rossetti nude, la matita per il contorno delle labbra è davvero importante. Si inizia prima disegnando l’arco di cupido, ovvero la curva del labbro superiore. Ci si sposta poi sui lati del labbro superiore, per proseguire su quello inferiore, iniziando dall’esterno verso la parte centrale. Con piccoli movimenti a sbieco, si colorano le labbra: in questo modo il rossetto durerà di più, le rughette delle labbra sono riempite e non c’è spazio per le imperfezioni alla fine del make up. E sempre grazie alla matita, che si usa sempre con punta arrotondata e morbida, è possibile correggere i contorni delle labbra: non male!

Come scegliere il colore giusto

I rossetti nude sono spesso abbinati ai make up occhi molto importanti, come gli smokey eyes, perché non appesantiscono il trucco realizzato. Ma come scegliere quello giusto? I rossetti nude coprono una gamma di sfumature che vanno dal beige al rosa tenue, passando per le tonalità più chiare del marrone. Il rossetto va scelto in base alla carnagione del viso: le pelli con un sottotono freddo devono optare per le colorazioni tendenti al rosa. Chi invece ha una pelle con un sottotono caldo può scegliere tra i rossetti della gamma dei beige. Piccoli ma importanti accorgimenti che apportano freschezza al trucco da giorno come a quello da sera, per essere sempre al top.

La soluzione nude due-in-uno

La matita-rossetto può rappresentare la soluzione ideale per disegnare le labbra in maniera impeccabile e far durare la nuance più a lungo possibile! Tra le proposte sul mercato, quella di PuroBIO ha il vantaggio di coniugare perfettamente biocosmesi e risultato professionale.

Il Matitone Rossetto di PuroBIO, disponibile anche nell’elegante nuance rosa antico (n.15), ha una formula a base di oli naturali che rendono la mina morbida e scorrevole, donando un finish satinato e un effetto volume garantito! Inoltre è un ottimo All-over, perfetto da applicare sugli occhi come ombretto e anche sulle gote come blush.