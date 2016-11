Labbra glitter: come realizzarle in tre step

Appena nell’aria si inizia ad annusare il profumo del Natale, compaiono istantaneamente i glitter! Quest’anno, neanche il mondo del trucco può resistere alla più luccicante delle mode.

La tendenza vuole infatti le labbra completamente ricoperte di glitter, complice anche il grande successo del make up firmato Path McGrath sulla passerella di Atelier Versace Fall Couture (persino Naomi Campbell non ha potuto resistere a questo sfavillante trend!).

Realizzare questo make up di estrema tendenza è veramente facile: il mio suggerimento è di iniziare preparando la base con un primer labbra, come il 24hr Shadow Primer di Smashbox Cosmetics, che garantirà una tenuta veramente estrema alle vostre labbra glitter. Successivamente andate a delineare il contorno con una matita: il mio consiglio? Le Pro Longwear Lip Pencil di MAC Cosmetics, matite dalla tenuta veramente estrema che aiuteranno il vostro rossetto a restare ipersaturo da mattina a sera.

Successivamente applicate col pennello un rossetto, preferibilmente mat, per evitare che le texture più cremose possano sciogliersi, portandosi via anche i glitter. L’esperienza migliore l’ho avuta con Bing e Infrared di Smashbox Cosmetics, Ruby Woo di MAC Cosmetics e Red Carpet Red di Charlotte Tilbury. Prestate particolare attenzione alla stesura del rossetto perché sarà il punto che attrarrà tutta l’attenzione del vostro make up, è quindi essenziale che sia veramente perfetto! Per finire, aiutandovi con un pennello a setole sintetiche e dalla sezione piatta (tipo il classico pennello per correttore, per intenderci) tamponate i glitter sulle labbra, uno strato sottile alla volta, finché non avrete ricoperto tutto il rossetto. Et voilà, le vostre labbra glitter!

Scegliete i glitter più sottili che trovate, possibilmente ad uso cosmetico, in modo che la luce che si riflette garantisca un effetto veramente brillante. Non dimenticate anche che più saranno sottili i glitter, più saranno confortevoli sulle labbra e sarà più facile che facciano presa sul rossetto, evitando spiacevoli fallout.

Non vi resta che scegliere con quale colore creare le vostre labbra glitter e questo inverno sarete sicuramente le più sfavillanti in città!