Labbra hot: scure e meglio se lucide

Se la tendenza di stagione impone labbra in primo piano, addirittura hot in quanto a effetto e a colori, mat e viniliche, occorre anche una certa “attitude” per sfoggiarle con disinvoltura. Perché non è facile avere a che fare con tonalità come il burgundy, il viola, il prugna, il marrone scuro o addirittura il nero, grigio e il blu, tinte must di stagione. Se la tendenza riguarda anche la portabilità, l’equazione tinte hot uguale sera o discoteca non è più valida. Perché la vera trasgressione non sta nell’indossare il blu o il viola sulle labbra, ma farlo di giorno, magari al lavoro.

Come fare? Innanzitutto seguendo la regola principe: sentirsi a proprio agio e poi magari portarli con un trucco di accompagnamento soft, pelle uniforme e chiara, poco mascara, magari niente eyeshadow o solo qualche ombreggiatura sugli occhi. Perché, come dice il make up artist Tom Pecheux, “fantasia non vuol dire stravaganza”. Seguiamo allora tre regole principali e semplici stilate da un altro truccatore internazionale, il celebrity make up artist Vincent Oquendo che, come regola generale, consiglia di tenere conto del colore di base delle proprie labbra e di utilizzare una matita per labbra come base perché così si avrà il pieno controllo, soprattutto se poco esperte.

1. Non lasciare che il resto del trucco passi in primo piano: «L’abbinamento più moderno è labbra scure e pelle chiara», afferma Vincent Oquendo.

2. Per cominciare, meglio usare una texture creamy che una mat, perché riflette meglio la luce mentre i finish mat la assorbono. Meglio dunque il lucido.

3. Nessuna paura se la stesura non è perfetta, l’effetto smudged è comunque interessante.