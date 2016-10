I lipstick mat stanno spopolando più del prezzemolo nella salsa verde, sia sulle passerelle che per la strada. La lunga tenuta, la semplicità di applicazione e l’eleganza dell’effetto ‘velluto’ sono, in effetti, delle ottime credenziali per traviarci verso il ‘lato opaco’ dei rossetti.

Ma la domanda è: donano veramente a tutte? Ni! I lipstick mat sono l’ideale per chi ha le labbra carnose. Infatti questo genere di rossetti, avendo come caratteristica principale quella di non riflettere la luce, tende a rimpicciolire le labbra.

Ciò non significa che chi ha delle labbra sottili non se li possa permettere, ma bisogna fare attenzione alla scelta dei colori e all’abbinamento con il sottotono del proprio incarnato. L’effetto opaco, inoltre, è sconsigliabile per chi ha i lineamenti troppo duri e marcati, mentre contribuisce a dare personalità a chi ha i lineamenti più dolci e fini.

Colori naturali come beige e cannella, ad esempio, vanno bene anche per chi ha le labbra poco pronunciate, ma bisogna fare attenzione se l’incarnato è troppo chiaro perché tendono a spegnere il viso. Chi ha labbra sottili può anche puntare su rossetti ambrati o color glicine, che aiutano a farle sembrare un pochino più turgide: i primi sono perfetti per le carnagioni scure, mentre i secondi daranno una marcia in più a quelle chiare.

Le donne con labbra molto carnose, invece, hanno la fortuna di potersi permettere praticamente ogni colore di rossetto opaco. A partire dai rossi in tutte le declinazioni, che valorizzano come non mai la sinuosità della bocca. Se il vostro incarnato è chiaro, optate per tonalità più accese come il ciliegia; se avete la pelle scura o olivastra, sbizzarritevi con il porpora.

Le tonalità rosa chiaro e antico si abbinano perfettamente con le pelli chiare o non troppo scure, mentre fucsia e lampone scuro sono più adatte a donne che tendono ad abbronzarsi facilmente.

I rossetti blu e nero sono molto versatili: potrete accoppiarli perfettamente con qualunque tipo di pelle, scegliendo le tonalità giuste in combo con make up e accessori.