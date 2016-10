Hot trend: il rossetto liquido, come sceglierlo

/ -











Con le nuove formule liquide per i rossetti, facili da applicare, ma anche ultrapigmentate per vestire alla perfezione le labbra, i parametri per sceglierli sono cambiati. L’esigenza N.1 è che il colore appaia il più possibile reale e vicino a come sarà sulle labbra e nelle foto. Per questo le più meticolose non li testano sul dorso della mano, ma sul polpastrello delle dita, dal tono più simile al vermiglio delle labbra.

Inoltre, per la loro scorrevolezza tipica dei gloss e la coprenza mat simile ai rossetti devono essere anche capaci di stare al loro posto, sempre. Quindi no transfer e long-lasting. Per capire al meglio l’universo dei ‘fluidi’ abbiamo chiesto aiuto alla make-up artist Donatella Ferrari di Giorgio Armani Beauty Italia per indentificare i segni particolari che fanno la differenza.

«Prima di tutto deve essere facile e scorrevole all’applicazione», chiarisce Donatella.

«Le labbra devono risultare morbide e ben idratate per tutta la tenuta del make-up. Sicuramente non deve mai dare la sensazione di appiccicoso o di colloso». Finalmente le formule che sigillano le labbra possono essere relegate ai ricordi del passato. «Deve lasciare un film ultra sottile ma con un colore saturo, pieno e permettere di creare più effetti make-up, quindi anche sovrapposizioni di colore», perché l’esigenza delle donne nell’era digital è quella di essere creative senza effetti collaterali.

«Lip Magnet, il nostro colore liquido, evapora subito dopo l’applicazione», ed è un plus che le novizie di queste formule fluide devono tenere a mente, «questo significa che, una volta steso, resta soltanto una sorta di pellicola pigmentata così sottile da far quasi dimenticare di indossarlo». Perché l’ultima cosa che vogliono le donne è il disagio causato dall’uso del make-up.

Qualche consiglio per trovare il colore più giusto per ognuna?

«Le regole di stile intramontabili. Tutte devono avere un rossetto rosso per essere sensuali, uno fucsia per stupire e un neutro per il tempo libero…come vivere senza?».