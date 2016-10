Rossetti scuri: i top per l’autunno 2016

La parola chiave per questo Autunno sapete qual è? Rossetti scuri!

Già dallo scorso anno andavano di moda, ma quest’anno sembra proprio che il bordeaux e tutta la gamma di colori che lo segue, siano tornati nuovamente di moda! Sta arrivando la stagione dei colori scuri, sia per l’abbigliamento e gli accessori, sia per quanto riguarda il mondo del make up e della bellezza in generale.

Tornano in passerella tutti quei colori che lo scorso anno ci hanno fatto battere il cuore, e per le amanti dei colori intensi, questa sarà una stagione che vi farà impazzire!

Parlando di make up, nelle tendenze trucco, quest’anno sono previsti rossetti scuri e occhi con pochissimo trucco, un filo di mascara e via..! Ciò che quest’anno andremo a sottolineare, saranno le nostre labbra con tonalità come il bordeaux, il rosso scuro, il marrone intenso e il prugna. Tutti colori prettamente autunnali e perfetti per questa stagione dell’anno.

Basta fare un giro sul web per vedere quanti brand propongono rossetti e tinte labbra di queste colorazioni. Io l’ho fatto per voi, e ho selezionato brand low e high cost. Per tutte le tasche!

Vice Lipstick Comfort Matte Bad Blood – Urban Decay (18,50€)

Diorific 001 Diorama – Dior (37,00€)

Audacious Lipstick Charlotte – Nars (30,50€)

Melted Velvet – Too Faced (21,00€)

Rouge Artist C407 Rouge Noir – Make Up Forever (23,50€)

Melted Matte Drop Dead Red – Too Faced (20,50€)

Retro Matte Liquid Lip Colour High Drama – Mac (24,00€)

Lipstick Media – Mac (19,00€)

Lipstick Sin – Mac (19,00€)

Ultimate Colour 480 Red Said Black – Catrice (5,00€)

- Rossetto labbra lunga tenuta 24 Velvet Matt – Essence (2,89€)

Rossetto labbra liquido Matt Matt Matt 05 Simply be an icon – Essence (3,89€)

Ultimate Stay 070 Plum & Base – Catrice (5,00€)

Enigma Lipstick 05 Magnetic Rust – Kiko Limited Edition (11,90€)

Glossy Dream Sheer Lipstick Vino – Kiko (8,90€)

Velvet Passion Matte Lipstick 318 Burgundy – Kiko (8,90€)

Rouge longue tenue n°23 Elegant in Brown – Sephora (13,90€)

Tutti questi rossetti scuri andranno tantissimo di moda, quelli selezionati da me sono alcuni dei tantissimi rossetti che potete trovare attualmente in giro.

Io non me li farei scappare proprio..!