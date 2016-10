Make-up inverno 2017: focus sulle labbra

Non dite che non ve l’avevo detto! Vi ricordate questo articolo sulle tendenze make up dalle sfilate? Bene, oggi ci concentriamo sulle labbra e sui nuovi prodotti.

Il make up inverno 2017 punta (ancora una volta direi, perchè è un trend che era già cominciato con lo scorso inverno) sulle labbra scure. In realtà potreste già avere nella vostra postazione beauty qualche rossetto nelle tonalità bordeaux, borgogna, prugna, quasi nero. E sicuramente non vi mancheranno dei rossi, giusto?

Se però avete voglia di novità, ecco gli ultimi rossetti arrivati in casa Kiko, gli Enigma Lipstick della limited edition Kiko Neo Noir. Rossetti davvero comfort, perfetti anche per le giornate più fredde quando – ammettiamolo – gli amati matt non sono poi tanto confortevoli!

Sono usciti già da un po’, ma in tema di rossetti non si può non menzionare Urban Decay, con i nuovi Vice Lipstick: 6 finish tra cui scegliere e tantissime nuance, una più bella dell’altra!

Se si parla di rossetti, si deve parlare di MAC. I rossetti per antonomasia, con tantissime collezioni in limited edition oltre alla permanente. 217 tonalità tra cui scegliere… Ecco due delle nuove nuances della linea BANGIN’ BRILLIANT!

Se amate i prodotti bio, Dr.Hauschka propone il meglio delle sue limited edition nella linea autunnale. Ecco il lipgloss 06, ben pigmentato, che contiene burro di mango e olio di nocciolo di albicocca. Le labbra non solo solo lucide, ma anche ben nutrite.

Ancora prodotti bio, a prezzo contenuto, per Purobio con il matitone Rossetto: preciso come una matita e avvolgente come un rossetto. Grazie agli oli naturali in esso contenuti, con una mina morbida e scorrevole, può essere usato all-over (anche come ombretto o blush).

Per le linee low-cost, Essence, nella sua linea di rossetti lunga durata, regala colori intensi con una texture cremosa e leggera. In alternativa, i matitoni matt velvet stick o i rossetti matt matt matt:

Ancora low-cost per e.l.f., che propone sia i matte lip color (rossetti in stick dal finish matte) che i classici rossetti in due versioni: idratante e matt.

E voi avete già scelto il vostro rossetto per il makeup inverno 2017?