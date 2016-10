Trucco pelle chiara: copia i look di Oliva Palermo

L’abbronzatura è ormai un ricordo lontano e la vostra pelle è tornata ad essere diafana come sempre? Nessun problema, con il giusto make up riuscirete comunque ad essere bellissime ed esaltare al meglio la vostra carnagione. Ecco quindi due proposte di trucco pelle chiara ispirate ai look della favolosa Olivia Palermo!

In occasione della sfilata di Christian Dior durante la recente Fashion Week di Parigi, Olivia Palermo ha sorpreso tutti con un make up davvero inusuale e perfetto per tutte le donne che come la famosa it girl hanno una pelle molto chiara.

Protagonista del make up un rossetto blu navy effetto matte, che risalta enormemente a contrasto con la pelle. Il resto del trucco è molto semplice: un finish brillante per il viso e un tocco di glitter sugli occhi. Il focus è e deve essere interamente sulle labbra.

Curiose di replicare questo trucco pelle chiara? Senza dover necessariamente acquistare un rossetto blu provate ad usare un ombretto e aggiungete del gloss per ammorbidire le labbra.

E dopo qualche giorno, sempre a Parigi, Olivia è stata fotografata ancora con un rossetto davvero appariscente. Stavolta un bellissimo viola rosato perfettamente abbinato al suo outfit! Un altro colore strong sì, ma perfetto per la stagione fredda alle porte e per illuminare al meglio una carnagione chiara.

Siete pronte a copiare lo stile di Olivia e osare con dei rossetti un po’ inusuali?