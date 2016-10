Rossetto rosso: quali sfumature per la carnagione chiara?

Abbasso i preconcetti! Le nuove frontiere del make up vogliono creatività e libertà d’espressione, in linea con stati d’animo e obiettivi di seduzione che si discostano dai classici canoni estetici. Non più colori e nuance da abbinare sempre e soltanto alla carnagione e al colore di occhi e capelli, ma sfumature anche audaci, adatte e adattabili a tutte, purché vogliano mettere in primo piano un umore particolare o trasmettere un messaggio ben preciso.

A evidenziarlo è Pablo Ardizzone, make up specialist di Shiseido, il quale sottolinea: «Il cambio di prospettiva, sul fronte delle scelte di look, parte già dalla moda, con quel mix di abbinamenti inusuali o le rivoluzioni di stile che vedono paillettes anche di giorno e canotte basiche la sera. Ciò che oggi conta, nella scelta degli abiti come nel trucco, è cosa si desidera trasmettere attraverso un look o un colore».

La scelta cromatica ha quindi sempre meno a che fare con i diktat estetici e sempre più a che vedere con lo stato d’animo di chi la fa sua.

Ma non solo. Sul fronte del make up cade anche il preconcetto del “trucco da giorno contrapposto al trucco da sera” e in tema specifico di rossetti quello che vorrebbe “labbra nude al mattino e rosse la sera”. «Anche se usato in pieno giorno, il rosso non è mai volgare. Può esserlo piuttosto chi lo indossa!», precisa Ardizzone. Quando si decide di osare nel look, allora, c’è un presupposto imprescindibile: «Essere certe di poterlo sopportare e supportare. In altre parole: assicurarsi di essere all’altezza della propria scelta estetica, senza farsi prendere dal timore di “apparire troppo” . È proprio qui che entra in gioco il carattere e la vera intensità dell’emozione che sta dietro alla scelta compiuta».