Lip Magnet, il rossetto effetto calamita

“Il colore deve essere saturo e facile da applicare. Voglio un risultato uniforme senza accumuli di colore negli angoli della bocca e senza zone in trasparenza. Si deve asciugare velocemente e non seccare le labbra. Deve essere facile da stratificare, perché amo fare più di una passata. Non deve essere appiccicoso. Devo sentirlo leggero e impercettibile sulle labbra. Non deve migrare. Deve durate a lungo”.

E la lista continua. I desiderata per un rossetto liquido sono tanti e con questi in mente i laboratori della Maison Giorgio Armani hanno realizzato l’innovativo Lip Magnet. Un rossetto mat dalla formula liquida che si sigilla sulle labbra come una calamita, non si sposta e si fonde perfettamente con la pelle. In 18 nuance, ha un applicatore calligrafico piatto per facilitare la stesura e la raccolta della quantità giusta di colore, mentre la punta definisce al massimo il contorno.

Il segreto delle sue performance sta nella perfetta fusione di due formule make-up iconiche della maison: il best-seller Maestro Fusion Makeup dalla Fusion Technology, il fondotinta non fondotinta ottenuto da una sospensione di pigmenti in olio che crea un texture sottile ed evanescente e Lip Maestro, il rossetto dal colore extra-saturo e la texture vellutata, mat ma che non asciuga mai.

Lip Magnet ha un’evaporazione graduale e quando è completamente asciutto riduce il suo spessore di 4 volte rispetto ai rossetti liquidi normali (da 40 a 10 micron). Un risultato possibile grazie a un mix di acqua, oli pregiati e pigmenti in un’emulsione inversa: ovvero una miscela di acqua in olio, che in cosmetica è utilizzata per creare latti o creme e che garantisce morbidezza. Perché con l’evaporazione lenta dell’acqua e l’azione di un silicone Fusion che agisce da collante, l’olio fissa i pigmenti sulle labbra, idratandole a lungo.

Per provarlo dal 4 al 10 Ottobre Lip Magnet è in anteprima al corner Giorgio Armani in Rinascente Duomo a Milano. E il 6 ottobre, la make-up artist Donatella Ferrari, dalle 11 alle 20, darà consigli per perfezionare e personalizzare l’applicazione grazie al rituale Lips to Go.

Labbra dal colore così perfetto e long-lasting create ad hoc per ogni donna meritano di essere immortalate. Non a caso quel giorno è possibile scattare un selfie del proprio bacio magnetico al Lip Magnet Wall o dalle 17 alle 20 farsi ritrarre dall’obiettivo di un fotografo per una polaroid ricordo, il tutto nell’atmosfera rilassata di un cocktail party firmato Armani.