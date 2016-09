Rossetti metallizzati, l’autunno è rock

Focus sulle labbra per questo Autunno 2016. I trend del momento offrono un notevole ventaglio di scelte sia per le nuance proposte che per la texture. Quest’autunno i rossetti metallizzati sono di gran moda, non solo per i colori sempre multisfaccettati ma anche per l’immediato effetto rimpolpante che apportano alle labbra.



Metallo sulle labbra

Per dare un tocco deciso al make up, non c’è nulla di meglio dei rossetti metallizzati. Perfetti per sottolineare un trucco importante sugli occhi, ideali per creare un punto luce sul volto di quante non amano utilizzare ombretti o matite cangianti. Per tutte le donne che non vogliono rinunciare al rossetto quello metallizzato è tra gli irrinunciabili di stagione da avere nel beauty case, da “indossare” soprattutto la sera. La lucentezza è data dalle particelle che lo compongono che riflettono la luce e conferiscono riflessi metallici alla bocca.

Colori “in” per il 2016

Basta entrare in una profumeria per venire accecate dai colori e dai luccichii dei prodotti per il make up. Lo stesso vale anche per i rossetti metallizzati. Come sempre il rosso è tra i colori più belli della stagione. Mai senza un rossetto rosso in borsa. Spazio anche al marrone, colore che rientra in pole position questa stagione, senza scordare il vinaccia, il viola fino al fucsia. Ma il vero colore da avere quest’autunno è il rosa gold, metallizzato al punto giusto per labbra cattura sguardi.

Consigli per labbra impeccabili

Prima di stendere i rossetti metallizzati, occorre fare un piccolo test alle labbra. Hanno delle imperfezioni oppure sono screpolate? Sappiate che questi inestetismi vengono messi in risalto da questi rossetti quindi corriamo ai ripari. La prima cosa da fare è uno scrub delicato che elimini cellule morte e screpolature dalle labbra, poi si applica una generosa dose di burro di cacao da far assorbire bene. È buona norma usare una matita per il contorno labbra, anche prima di stendere un gloss trasparente con un finish iridescente. Poi si passa al rossetto da stendere, iniziando dalla parte centrale del labbro superiore. E il gioco è fatto.