Rossetto 2016: quale mi metto? Scopri il (tuo) colore perfetto!

Rosse, bionde o castane, qualunque sia il colore dei vostri capelli, in questo articolo troverete una selezione di nuance di rossetto più indicate al colore di ognuno di voi e in linea con gli ultimi trend visti in passerella.

ROSSETTI PER LE BIONDE

Avete capelli biondissimi, cenere o biondo scuro? Ecco le nuance di rossetti perfette per voi!

1) Arancio: un colore vitaminico, perfetto per le giornate di sole e per chi ha un incarnato dorato. Se pensate che l’arancio sia troppo, potete optare per un lipstick dalla consistenza liquida come l’ultimo proposto da 3INA, in questo modo non solo smorzerete il colore, ma otterrete anche un effetto bagnato sulle labbra.

2) Rosa cipria e nude: se non amate le tonalità intense e preferite concentrare l’attenzione sullo sguardo, scegliete un rossetto nei toni del rosa cipria o addirittura nude. Il non-colore ideale per un look naturale e sofisticato.

3) Rosso Scarlatto - VISTO IN PASSERELLA: i trend make up per l’autunno inverno 2016 parlano chiaro, il rosso si riconferma tra i più visti in passerella. Se avete anche la pelle chiara, il contrasto con il rossetto sarà davvero bello! Attente al rosso però: per un’applicazione perfetta aiutatevi con un pennellino e una matita trasparente. Da abbinare a un trucco nude, ma shimmer per un risultato super chic, come il make-up scelto da Roksanda per l’AW2016.

ROSSETTI PER LE BRUNETTE

Chi ha i capelli scuri quest’anno indosserà i colori dei frutti vestendo le labbra di toni intensi, zuccherini e divertenti!

1) Amarena: io adoro questa tonalità, un colore che riesce a unire perfettamente la sensualità del rosso, il brio del fucsia e l’eleganza del viola. Sceglietelo in versione gloss: intrigante il packaging dello Sleeks Lip Gloss num. 54 della INGLOT: una texture ultra shine per avere sulle labbra un goloso effetto caramella.

2) Fragola: un colore intenso e davvero succoso per labbra tutte da baciare! Una di quelle tonalità che mette allegria e che, sono certa, saprà dare brio anche agli outfit più seri e formali. Se avete labbra sottili: dopo il rossetto fragola, applicate un po’ di gloss trasparente al centro delle labbra in modo da ottenere un effetto plumping, labbra piene, turgide e super sensuali!

3) Viola-Berry – VISTO IN PASSERELLA: il viola è tra le new entry nelle nuance di rossetto di questa stagione: un colore ricercato ma anche rock. È stata la scelta di molti designer come Stella Jean che lo ha abbinato a un trucco naturale e tanto mascara. Se, come lei, preferite la versione ultra MAT non dimenticate di applicare prima del rossetto una buona dose di balsamo idratante, se invece preferite consistenze più cremose non avrete bisogno d’altro.

ROSSETTI PER LE ROSSE

Capelli ribelli e rosso fuoco, pelle diafana e incarnato di porcellana. Vi riconoscete? Ecco le mie scelte per le rosse.

1) Rosso mattone: rosso scuro e marrone sono i colori che compongono questa nuance dal carattere strong ma sofisticato. Optate per una versione assolutamente MAT, ma che sia ultra cremosa e facile da applicare. Banditi glitter, effetti shiny e glossy. Il rosso mattone è di per sé rigoroso ed elegante: sdrammatizzatelo con un look easy e confy.

2) Rosa Pesca: delicato, romantico e femminile. è una nuance all day long: adatta all’ufficio e agli appuntamenti di lavoro ma molto chic anche la sera, come quello KIKO della limited edition Neo Noir Enigma Lipstick. Se avete la pelle chiara sceglietene una versione intensa, magari shimmer per labbra lucenti e non dimenticate la regola aurea dei rossetti: no a matite più scure che segnano il contorno delle labbra.

3) Borgogna – VISTO IN PASSERELLA: il borgogna è uno di quei colori che non passerà mai di moda e infatti anche le collezioni FW2016 lo hanno rieletto colore must della stagione invernale. Un mix perfetto di tonalità rosse, viola e bordeaux per un rossetto che sa donare il giusto tocco di drammaticità ad ogni look. Ma – ed è qui la novità- quest’anno il rossetto borgogna si abbina a quello nero picchiettato al centro delle labbra. È stata la scelta di Marras, che ha presentato un make-up tutto ispirato alla follia del personaggio di Adèle Hugo. Un abbinamento dall’allure gotic-dark per le più audaci e grintose!