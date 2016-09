Il trucco labbra è un passaggio fondamentale nel nostro rituale make up! Abbiamo parlato di come applicarlo bene in pochi e semplici passaggi un po’ d tempo fa in questo post. Il rossetto è uno dei prodotti make up più amati da noi donne e questo lo sappiamo bene! Ogni stagione ha i suoi colori e le sue tonalità di tendenza e oggi scopriamo insieme quelli che saranno i rossetti da “indossare” questo Autunno/Inverno 2016 2017.

Le tonalità rosate e nude regnano sovrane e meglio se accompagnate da una buona dose di gloss che rende le labbra lucide e brillanti. I rossetti mat quindi scendono di posizione, ma non spariscono del tutto. I rossi, soprattutto laccati, sono un classico intramontabile e con loro non si sbaglia mai!

Come ogni Autunno Inverno che si rispetti però, troviamo sempre colori scuri, come il bordeaux, che resta comunque tra i must di stagione.

Consiglio importante: definite sempre il contorno labbra con una matita della stessa tonalità del rossetto scelto, senza tracciare contorni troppo netti.

Il colore che amo di più in assoluto? Il rosso, ma anche il nude, nella sua semplicità, lo vedo un colore molto chic perfetto da mattina a sera.

Ecco per voi una gallery d’ispirazione, qual è il colore giusto per voi?