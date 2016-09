Trucco labbra come valorizzarle al meglio

Le labbra sono una delle armi di seduzione più potenti di una donna. A volta basta un solo sorriso per conquistare un uomo. Se poi aggiungiamo alle labbra il make up giusto, sarà impossibile resisterci!

Ora vi starete domandando quale sia il modo migliore per truccare le labbra, vero? Per prima cosa bisogna prendere in considerazione il tipo di labbra. Se avete labbra sottili, con il trucco dovrete renderle più carnose, e qui avranno un ruolo fondamentale i colori e rossetti più indicati a questo scopo. Se invece avete labbra carnose, potrete sbizzarrirvi ma senza esagerare!

Il necessario per un trucco labbra perfetto? un balsamo per le labbra, un pennello per le labbra, un rossetto, una matita per labbra di una tonalità leggermente più scura rispetto al rossetto.

Dopo aver elencato i prodotti che non possono mancare nella vostra trousse, vi svelo qualche segreto per truccare al meglio le vostre labbra!

Labbra sottili: il trucco per valorizzarle. Optate per colori chiari che riflettono la luce, in quanto i colori scuri farebbero sembrare le labbra ancora più sottili di quelle che sono. Il prodotto per avere labbra da baciare? Il primer volumizzante! Questo prodotto contiene ingredienti capaci di dare volume alle labbra in modo naturale, inoltre aumenta la tenuta del rossetto e del gloss.

Un altro segreto? Usate una matita per tracciare il contorno delle labbra: create una nuova linea di contorno che superi di 3 millimetri quella reale.

Il rossetto perfetto? Rosa tenue, beige, rosa pesca, perlato, bronzo chiaro.

Labbra carnose: il trucco consigliato. Via libera ai colori, potete scegliere tutte le sfumature che volete, sia scure che chiare. Optate preferibilmente per i rossetti matte, ma se non volete che le vostre labbra sembrino ancora più carnose, evitate i colori troppo vivaci.

Se volete diminuire l’effetto “volume”, tracciate il contorno con una matita, restando 1 millimetro all’interno della linea naturale delle vostre labbra.

Il rossetto perfetto? Bordeux, rosa, rame, marrone.