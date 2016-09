Tra i trend più gettonati nell’ultimo anno, sul podio troviamo sicuramente i rossetti opachi. Quali sono, però, i migliori rossetti opachi? Non c’è brand che non ne abbia lanciati, sia a lunga tenuta, che tinte labbra super matte. La scelta purtroppo non è semplice, oggi voglio consigliarvi i miei preferiti e sopratutto quelli a lunghissima tenuta.

Sul podio sicuramente troviamo i rossetti Mac cosmetics matte. Adoro la gamma di colori che propone il brand e ad ogni occasione corro in store ad acquistare un nuovo rossetto. Non sono semplicissimi da stendere, io preferisco applicarli con un pennello per essere precisa e scaldare per bene il prodotto.

Una meravigliosa scoperta sono stati i Full throttle di Nyx Cosmetics. Sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, non sono tra i rossetti più conosciuti del brand. Una volta applicati risultato molto lucidi e poco coprenti, necessitano di due passate, ma appena il prodotto si asciuga sulle labbra, diventa setoso, matte e a durissima tenuta.

Altri rossetti a cui mi affido ciecamente anche quando ho una cena importante o devo star via tutto il giorno, sono i rossetti Mulac cosmetics. Adoro la loro texture, una volta applicati sembra di avere le labbra di velluto, sono a lunghissima tenuta e resistono anche a cibi oleosi.

Famosissime e super gettonate anche le tinte labbra matte di Kat Von D. Sono delle tinte labbra molto corpose, si applicano con una facilità assurda, sono molto pigmentate e durano diverse ore. A differenza dei rossetti sopra citati però, stranamente non le preferisco se devo cenare o pranzare fuori, non hanno una durata estrema, sopratutto quando si mangia.

Eccovi quindi alcuni dei miei rossetti opachi preferiti, quali sono i vostri?

Ricordate che prima di applicare un rossetto matte è importante avere le labbra idratate. Meglio fare uno scrub labbra ed applicare un lip butter qualche ora prima di truccarvi, vedrete che il risultato sarà sbalorditivo!