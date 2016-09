Le labbra? Decisamente bold!

/ -













































































Ci eravamo già rese conto che l’autunno e l’inverno vedono primeggiare labbra con effetti decisamente bold, scenografiche, importanti. Che si tratti di colore o di finish, nulla viene lasciato al caso e soprattutto nessuna via di mezzo. Dal lucido laccato e vinilico al mat, vellutato e opaco, le bocche diventano protagoniste del make up di stagione, secondo quanto dettato in passerella e dalle collezioni dei cosmetic brand. I colori? Dal burgundy al prugna, dal viola al rosso in ogni sfumatura fino a shades inedite e dagli effetti sorprendenti: grigio e blu.

Una tendenza che le prime anticipazioni della prossima estate viste a New York, hanno confermato in pieno. L’effetto più spettacolare? Quello creato dalla make up artist Path McGrath per DKNY, che ha voluto trasformare i rossetti, dunque le labbra, in gioielli, definendo l’effetto finale “hard-core and fierce”: «Su volti puliti penso che il tocco più moderno sia quello di indossare delle labbra bold». Scintillanti i colori scelti da Cushnie et Ochs che hanno optato per un bicolor rosso e fucsia, mentre Anna Sui ha puntato sul lucido per labbra color vinaccia in pendant con il trucco occhi. Golose e smudged quelle di Michael Costello, che ha utilizzato un viola per la parte esterna più smorzato al centro. Infine, Thom Browne ha scelto azzurro e bianco per labbra gessose e opacissime, sulla cui portabilità ci sorge qualche dubbio, ma bellissime da vedere.