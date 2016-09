Ebbene si! L’estate è ormai finita, la nostalgia si fa forte, ma ci sono sempre dei buoni motivi per affrontare al meglio il lungo inverno che verrà. Uno di questi è sicuramente quello di cimentarci nelle nuove tendenze make-up autunno inverno 2016 2017! Spesso in estate siamo più invogliate a farci belle, ad indossare bei vestiti e a giocare con make-up colorati e briosi ma non sarà di certo la pioggia e il freddo dell’inverno a frenare i nostri istinti “fashion”! Andiamo allora subito a scoprire quali saranno i trend make-up per la nuova stagione fredda, soffermandoci in particolare su tutte le nuance, i colori e le tendenze labbra.

Glitter everywhere! Anche sulle labbra.

Labbra rosse: un classico intramontabile, adatte sia di giorno per l’ufficio, sia di sera per la disco! Abbinate ad una grossa riga di eyeliner darete vita ad un look punk rock da fare invidia a tutti!

Labbra dark: questo è sicuramente il trend più forte, adatto alle “dark soul”, alle più tenebrose. Potete sbizzarrirvi con le tonalità del prugna, del marrone scurissimo, del bordeaux e ovviamente del nero! Gli occhi sono però poco truccati, un velo di mascara, o al massimo sono da preferire ombretti dai toni nude proprio come la celeb Kylie Jenner!

E voi cosa aspettate? Andate subito a svaligiare le profumerie, l’autunno è gia tra noi!

Un bacione dalla vostra ChiaraMenteCool!

www.chiaramonteleone.com