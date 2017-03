Come truccarsi in 5 minuti: piccoli segreti per chi ha poco tempo

Noi donne abbiamo sempre una marea di cose da fare e spesso ci rimane pochissimo tempo per truccarci. Tuttavia, non vogliamo rinunciare al nostro make-up quotidiano. Oggi, vi voglio dare qualche consiglio per realizzare un trucco che ci doni un’aspetto fresco e sano anche quando abbiamo solo 5 minuti di tempo da dedicare al make-up. Ecco come truccarsi in 5 minuti!

1. Uniforma l’incarnato con una BB cream. Si stende con le dita in 5 secondi, e dona subito un aspetto sano e radioso all’incarnato. In commercio ne esistono di diversi tipi, e per le differenti tipologie di pelli, dalle più coprenti alle più leggere e luminosi. In un’unico step abbiamo unito la stesura della crema e del fondotinta.

2. Nascondi le occhiaie con un correttore leggero ma illuminante. Quando abbiamo fretta, non abbiamo tempo per stendere correttori dalla texture troppo pesante, che necessitano di una particolare attenzione. Onde evitare spiacevoli effetti, usa un correttore illuminante in penna, che oltre ad essere facile da applicare, copre le occhiaie e dà un tocco di luce al contorno occhi.

3. Scegli se usare il fard o la terra. Abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo fare una scelta. Il mio consiglio è quello di optare per un blush rosato illuminante che regala un aspetto fresco in pochi secondi. Se invece proprio non puoi fare a meno della terra, prediligi quest’ultima, stando attenta a sfumare bene il prodotto per evitare chiazze di colore!

4. Evita l’eyeliner! Come direbbe Jane Austen “è una verità universalmente riconosciuta che…” applicare l’eyeliner quando si ha poco tempo provoca solo disastri. Ebbene sì, l’eyeliner è nemico della fretta! La linea ti verrà storta, l’eyeliner si appiccicherà ovunque, e inizierai a correggere la linea con lo struccante, e alla fine il tuo occhio diventerà tutto nero. Tratto da una storia vera. Purtroppo.

5. Il mascara salvavita! Tieni a portata di mano il tuo mascara preferito e usalo nelle emergenze. Il mascara nero sta bene a tutte, dona profondità allo sguardo e definisce il contorno dei nostri occhi. E’ impossibile farne a meno.

6. Non provare prodotti nuovi! Quando compriamo dei trucchi nuovi, non vediamo l’ora di provarli, ma l’errore più grande è applicare un prodotto nuovo, e mai testato prima, quando si ha fretta. Il prodotto potrebbe non piacerti, e a quel punto dovrai struccarti e perderai molto più tempo.

Questi sono i miei piccoli consigli su come truccarsi in 5 minuti, quando si ha fretta e poco tempo. Se vuoi scoprire come realizzare un trucco completo ma veloce da mattina, e anti-stanchezza, guarda il mio video:

Rossella