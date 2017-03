Trucco da sera: lasciati conquistare dai glitter!

Come truccarsi per essere indimenticabili?

Non è certo una questione facile, soprattutto con l’arrivo della primavera e della voglia irrefrenabile di party all’aperto! E’ per questo che studiare una giusta strategia di successo è fondamentale, a cominciare dal make up, infallibile alleato di chi, a passare inosservata, non ci pensa neanche un po’! E allora perché non affidarsi allo scintillio dei glitter? Che sia intenso, stravagante, delicato, colorato poco importa: per conquistare al primo sguardo non c’è niente di meglio di due occhi magnetici e brillanti. Ecco come creare un trucco da sera perfetto seguendo pochi semplici passaggi. Curiose di provare?

Occorrente

Ombretto grigio perla

Ombretto Nero

Correttore

Glitter argento

Mascara

Procedimento

Iniziate applicando ai lati dell’occhio due adesivi in modo che non facciano sbavare il trucco. Come primo passaggio stendete l’ombretto grigio perla nell’incavo dell’occhio e sulla palpebra fissa in modo che faccia da base. Intensificate la sfumatura sui lati esterni servendovi dell’ombretto nero e sfumatelo dall’interno verso l’esterno. Aiutandovi con un pennellino applicate il correttore al centro della palpebra fissa creando così una sfumatura chiara netta e visibile. Sempre con il nero e il pennellino di precisione, andate ora ad evidenziare la linea tra le due palpebre e fate in modo che si allinei perfettamente all’angolo esterno dell’occhio, creando la classica codina stile eyeliner. Applicate i glitter al centro della palpebra fissa e nell’angolo interno, facendo attenzione a non ricoprire tutto l’occhio e passate un tocco di mascara sulle ciglia per dare più profondità allo sguardo. Date colore alle labbra con un bel rosato matte e…il trucco è pronto!



