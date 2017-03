Quante volte vi siete messe in posa, sfoggiando il vostro miglior sorriso, sicure di essere protagoniste di un’immagine da foto profilo per poi notare di non avere un briciolo di fotogenia? Non abbattetevi: in alcune foto si esce bene, altre fanno venir voglia di gettare la macchina nel cassonetto! Tenete sempre a mente che le immagini patinate di ragazze sulle riviste sono frutto di selezione tra tanti tentativi. Oltre a questo, le modelle, vengono truccate strategicamente per apparire senza difetti. Esiste, quindi, qualche consiglio da seguire? Si, eccome! Ecco alcuni make-up tips per venire bene in foto:

1. Curare la pelle coi prodotti adatti. Prima regola, avere una pelle liscia e perfetta. Un obiettivo non immediato da raggiungere. Motivo per cui è meglio affidarsi a prodotti appositi come Smart Filtering Smoother della linea IBUKI di Shiseido (euro 29). Questo siero agisce come un filtro fotografico, riducendo la visibilità dei pori e uniformando la superficie cutanea. Non solo: acquisirete un effetto mat per tutta le giornata e, grazie all’estratto di maggiorana, vi assicurerete una difesa contro la disidratazione.

2. Utilizzare trucchi opachi. I trucchi dall’effetto mat, in foto, rendono sempre più delle controparti lucide e brillanti. Il make-up opaco vi risparmierà di riflettere la luce come specchietti; non vi troverete così con proporzioni del viso sballate a causa, appunto, del ritorno di luce nella lente della macchina fotografica. Il riflesso, solitamente, rende anche uno spiacevole effetto di pelle unticcia; meglio evitare, no?

3. Se possibile, truccarsi in base all’ambiente. La resa del make-up con luci artificiali è molto differente da quella con luci naturali. Motivo per cui potrebbe sembrarvi di aver creato un trucco perfetto davanti allo specchio, per poi uscire male in foto scattate all’aperto. Cercate di giocare d’astuzia stendendo il make-up in base all’occasione e all’ambiente circostante.

4. Mettere in risalto gli occhi. L’avete mai notato? Gli occhi in una foto fanno davvero la differenza. Quanti ritratti avete visto rovinati per colpa di uno sguardo stanco? Cercate di renderli protagonisti nell’economia del volto. Usate sempre il mascara e mettete in pratica qualche trucchetto per alzare lo guardo. Un esempio? Sfumate un ombretto color avorio sotto l’arcata sopraccigliare e utilizzate la matita solo sulla palpebra superiore.

5. Utilizzare blush e polvere per contouring. Non bisogna essere super make-up artist per dare un minimo di forme al proprio viso. Delimitate gli zigomi con un po’ di blush sfumato per uscire dalla bidimensionalità. Contornate, poi, il naso con la polvere per contouring. Le fotografie hanno il difetto di ingrandirlo in caso di luci particolari; un sapiente uso di questo prodotto vi salverà dal rischio ‘Pinocchio’.