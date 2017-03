Come mettere il blush rosa

Se c’è un prodotto per il make up che non può mai mancare nel beauty case, si tratta certamente del blush rosa. È la soluzione numero uno per dare in pochi secondi un twist di freschezza al viso, si adatta bene alla maggior parte degli incarnati, in più si accosta facilmente a vari stili di make up. Ma qual è il modo più corretto di applicarlo e quali errori di stile sarebbe meglio evitare? Lo abbiamo chiesto alla make up artist Ester Manca. Ecco i suoi suggerimenti per un perfetto trucco “blush focused”!

IL ROSA STA BENE A TUTTE?

In linea di massima, il rosa si adatta alla maggior parte degli incarnati. Tuttavia, grazie alla varietà di sfumature è possibile individuare quello che meglio di tutti si adatta alla propria pelle. «Se è chiara prediligete i toni albicocca», spiega la make up artist Ester Manca. «Per pelli neutre e ambrate, invece, meglio i rosa accesi e pescati, mentre sulle carnagioni olivastre conviene applicare il rosa brillante. In presenza di un sottotono tendente al giallo, infine, l’ideale sono i toni caldi. Naturalmente si tratta di consigli generali: la cosa migliore è sperimentare le varie tonalità al fine di trovare quella che si addice all’incarnato o che più ci piace!».

IN CREMA E IN POLVERE: CHE DIFFERENZA C’È?

«La scelta può ricadere su un blush in polvere o in crema, sia a seconda del finish che si desidera ottenere, sia in base alla tipologia di pelle», precisa Manca. «L’applicazione del blush in crema, per esempio, è più indicata dopo una base di fondotinta. Quello in polvere, invece si applica dopo il fondotinta e la cipria. Inoltre, mentre il blush in crema è preferibile solo su pelle normale o secca, quello in polvere è indicato per chi ha pelli secche o normali, ma è perfetto anche sulla pelle grassa».

COME APPLICARLO AL MEGLIO?

«Per stendere il blush è sempre meglio usare un pennello grande, in modo da avere un risultato uniforme in pochi tocchi. Con un pennello troppo piccolo si rischia infatti di prelevare poco prodotto e di non applicarlo in modo uniforme, creando un effetto “a macchie” », precisa la mek up artist.

Se usi il blush in polvere «Dopo aver applicato il fondotinta e fissato con la cipria, prendi un po’ di prodotto con il pennello e picchietta delicatamente sulla mano per rimuovere l’eccesso. Applicalo quindi in modo uniforme, sfumandolo (non deve essere una striscia definita!) ».

Se usi il blush in crema «Per il blush in crema esistono vari modi di stesura: con il pennello, la spugnetta o semplicemente con le dita. Se si applica con le dita bisogna fare attenzione a non prendere troppo prodotto e picchiettarlo delicatamente sulla parte alta degli zigomi».

«In generale, applica il blush partendo dal centro dello zigomo e sfumandolo poi verso le tempie fino ad arrivare all’attaccatura dei capelli. Attenta, però, a non superare la metà della guancia o si creerà un effetto sbagliato! Quando stendi il blush inizia sempre con una piccola quantità di prodotto, aggiungendone dell’altro solo se necessario. Un piccolo trucco in caso di blush eccessivo? Passa sopra una cipria traslucida: aiuterà a smorzare leggermente l’effetto».

COME STENDERLO CON “EFFETTI SPECIALI”?

«Se vuoi un effetto ancora più intenso e duraturo puoi decidere di applicare sia il blush in crema che quello in polvere. Dovrai stendere prima quello in crema e dopo aver fissato con la cipria dare una seconda mano con quello in polvere. Io, di solito, per ottenere un effetto speciale quando trucco, associo al blush anche un illuminante sulla parte alta dello zigomo per enfatizzare la zona. Vado poi a definire la parte bassa con un contouring, così da far risaltare maggiormente l’effetto».

GLI ERRORI DA NON FARE?

«Mai usare un colore troppo scuro rispetto all’incarnato! Lo scopo del blush è infatti di dare giusto un tono in più per farci apparire più fresche e con un aspetto salutare: è per questo che i toni del rosa e del pesca sono quasi sempre i più indicati. Meglio, poi, evitare il blush rosa se hai rossori o brufoli perché si rischia di enfatizzarli ancora di più. Nel caso, usa prima un buon correttore e un fondotinta ben coprente e soltanto in seguito applica il blush. Infine, benché il blush rosa si possa abbinare a vari tipi di trucco, in presenza di un make up pesante agli occhi, come uno smokey eye, meglio evitarlo o accennarlo leggermente per evitare l’effetto “maschera”».

IL CONSIGLIO PER UN LOOK PRIMAVERILE CON IL BLUSH ROSA?

«Per dare al volto un’aria primaverile, meglio non esagerare troppo con il trucco sugli occhi! Punta piuttosto su un make up nude, con toni dell’ombretto molto chiari e freschi, più un velo di mascara. Sulle labbra, invece, via libera a tinte particolari e ricercate, pastello e non!».