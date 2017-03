Come ingrandire il seno con il trucco: i segreti del contouring

Se vuoi ingrandire il seno di qualche taglia, ma non vuoi ricorrere alla chirurgia plastica, puoi attuare qualche piccolo trucchetto. Non sto parlando di reggiseni push-up, o cuscinetti da inserire all’interno, ma della tecnica del contouring!

Il contouring è una particolare tecnica di make-up, che attraverso i giochi di luce, realizzabili con i chiaro-scuri, permettere di mettere in risalto alcune zone, e dare profondità ad altre. In questo modo creeremo un effetto ottico che metterà in risalto il nostro seno, rendendolo più rotondo e ottenendo qualche taglia in più.

Per fare ciò avremo bisogno di un correttore scuro e un correttore chiaro. Con il correttore scuro andremo a ridefinire i contorni del seno, e tutte le zone a cui vogliamo dare l’effetto profondità. Con il correttore chiaro andremo ad illuminare, e quindi rendere otticamente “più grande” la zona sporgente del seno. E’ molto importante sfumare bene i prodotti per ottenere un risultato perfetto.

Se invece vogliamo un effetto più naturale, invece del correttore scuro, possiamo usare una terra in polvere. Il risultato sarà meno definito, ma più naturale.

Ovviamente questa tecnica, che è anche molto usata dalle star, è perfetta per fare fotografie. Infatti, se dal vivo potrà apparire artefatta, in fotografia avrà un risultato spettacolare! Provare per credere.

