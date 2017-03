Make-up Tutorial per occhi castani, ma non solo!

Ciao ragazze! Oggi voglio proporvi un make-up tutorial sui toni della terra, perfetto per mettere in risalto gli occhi castani, ma non solo! Il make-up può sembrare complesso, ma in realtà è molto facile da realizzare, ed è perfetto sia per il giorno, che per la sera.

Step 1) Dopo aver applicato uniformato la palpebra con un correttore o un primer occhi, stendiamo un ombretto color panna.

Per questo make-up tutorial per occhi castani, abbiamo bisogno principalmente di due ombretti: uno color terra bruciata, e uno marrone scuro. Sono sicura che li avete già all’interno delle vostre palette. In caso contrario, acquistare ombretti di queste colorazioni è sempre un buon investimento: sono molto versatili e stanno bene con tutto!

Step 2) Con un pennello da sfumatura., applichiamo l’ombretto color terra bruciata nell’angolo esterno dell’occhio. In questo passaggio non abbiamo bisogno di essere precise, anzi è importante sfumare molto bene verso l’esterno dell’occhio, per un effetto “gradiente”.

Step 3) Con un pennello piatto applichiamo un ombretto sui toni del giallo al centro dell’occhio, e con un pennellino a penna sfumiamo l’ombretto marrone scuro nell’angolo esterno dell’occhio, rimanendo molto vicine alle ciglia.

Step 4) Stendiamo una linea di matita marrone lungo la palpebra superiore, la palpebra inferiore e nella rima interna dell’occhio. Sfumiamo un ombretto illuminante al di sotto dell’arcata sopracciliare e applichiamo generoso mascara sulle ciglia.

Step 5) Passiamo al viso! Sfumiamo una terra marrone sotto gli zigomi, e applichiamo un blush color pesca sulle gote.

Step 6) Riempiamo le labbra con un rossetto color mattone, dopo aver delineato il contorno con una matita dello stesso colore. Per una maggior precisione, consiglio di stendere la matita a piccoli tratti, seguendo il contorno delle labbra.

Ecco il risultato finale! Come potete notare, il trucco sta molto bene anche sugli occhi verdi! Con il make-up la parola d’ordine è “sperimentare”!