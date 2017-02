Trucco Carnevale last minute: 4 ispirazioni

Trucco carnevale last minute? Se siete in cerca di ispirazione perché vi hanno appena invitato a un party a tema, prendete spunto dalle dive che hanno fatto la storia del cinema: potrete poi scegliere se completare il travestimento con abiti ispirati o se, per quest’anno, limitarvi al make-up!

1. B.B. LOOK

Bellissima e ribelle, affascinante come nessuna, ispiratevi a Brigitte Bardot se amate il suo broncio super sensuale.

MAKE-UP. Dopo avere realizzato una base naturale dedicatevi agli occhi: replicare il suo sguardo intenso sarà un’impresa non facile, ma una buona dose di eye liner nero e mascara saranno la soluzione ideale per realizzare un magnetico cat eyes. Lasciate le labbra naturali, scegliete una tonalità nude e una netta linea di matita leggermente a contrasto per il contorno labbra.

HAIR. Puntate su cotonature over, chignon messy, capelli wild e un po’ scompigliati. L’accessorio? Una maxi fascia o un fiocco dal tocco bon-ton.

2. TWIGGY EYES

Per un trucco carnevale non convenzionale e in stile Sixties scegliete una diva dal look boyish, prima vera top model della storia e icona inglese degli anni 60’ Twiggy.

MAKE-UP. Sono il suo tratto identificativo: gli occhi. Per replicare il suo make-up vi servirà una matita nera e tantissimo mascara! Iniziate disegnando una linea di medio spessore sulla parte alta della palpebra mobile, poi fate lo stesso seguendo la linea delle ciglia superiori. Per dare alle ciglia inferiori quell’effetto pieno potete usare un mascara con fibre effetto 3d e dividere le ciglia in piccole ciocche con l’aiuto di una pinzetta.

HAIR. Anche se avete i capelli medi o lunghi, realizzate una linea laterale netta, applicate del gel per appiattirli e fermateli in una pony tail bassa.

3. MARILIN MONROE STYLE

Tra le più imitate icone di stile di tutti i tempi, per il vostro trucco di carnevale last minute scegliete la magnetica Marilyn Monroe. Il più classico e perfetto esempio di pin up per un look iper femminile e seducente.

MAKE-UP. Iniziate realizzando una base chiarissima aiutandovi con un velo di cipria ultra matt. Scegliete un eye liner in gel da stendere con un pennellino angolato dalla punta fina per creare una linea allungata davvero sottile e discreta sulla palpebra e una riga leggermente sfumata sotto il bordo delle ciglia inferiori. Infine stendete sulle labbra una tinta rosso ciliegia.

HAIR: Utilizzate un ferro per creare onde definite e strette su tutta la chioma.

4. AUDREY CHICNESS

Molto più di una diva, eguagliare Audrey Hepburn è davvero difficile, ma a carnevale ogni tentativo vale, perciò divertiamoci pure a replicare il suo make up.

MAKE-UP. Iniziate preparando le labbra con un siero rimpolpante: una delle caratteristiche di Audrey erano, infatti, labbra super naturali ma piene, da rendere perfette con un lipstick nude. Per gli occhi, invece, realizzate la classica linea ad ala di gabbiano. Non dimenticate di completare il trucco con un mascara allungante. Infine aiutatevi con una matita specifica per ispessire al massimo le sopracciglia.

HAIR. Per i capelli la parola d’ordine è semplicità, potete ispirarvi a “Vacanze Romane” e raccoglierli in una pony-tail morbida, oppure replicare il look di “Colazione da Tiffany” e indossare un foulard a mò di maxi turbante.