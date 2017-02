Vi svelo 5 segreti per il selfie perfetto

Chi mi conosce bene sa che sono un’amante dei selfie, ma quelli che non tutti conoscono sono i miei 5 segreti per scattare il ritratto perfetto.

Pronte a scoprire le regole per essere sempre #selfieready?

1. Iniziamo dalla luce! Vi siete mai chieste come fanno le social vip a realizzare dei selfie luminosissimi? Esiste un accessorio per smartphone, “Ring Light Selfie” acquistabile online, pensato per realizzare delle foto luminose in qualsiasi condizione, anche di notte.

2. Non meno importante, la posa. Scegliere il vostro profilo migliore aiuta molto, e una volta capita l’angolazione, posizionarvi a favore di luce renderà la vostro foto perfetta.

3. Tenete il vostro smartphone più in alto e inclinato rispetto al vostro viso. Questa tecnica vi permetterà di sfinare il volto.



4. Lo skincare è fondamentale, anche se non tutti lo sanno. Partire da una buona detersione e una crema giorno idratante e illuminante è il passo più importante, se non il primo, per ottenere il selfie perfetto.

5. Prima di scattare un selfie vado a realizzare un make-up intenso che comprende uno strobing dall’effetto strong, in quanto il trucco in foto rende sempre meno. Ecco perché quando vi truccate per un selfie dovete sempre “esagerare”: puntate sull’illuminazione di zigomi, naso e arco di cupido.

Ma volete sapere qual è il mio “super segreto”? Da qualche giorno utilizzo il nuovo Ibuki Smart Filtering Smoother di Shideido, un prodotto che agisce come un filtro fotografico, rendendo la pelle istantaneamente fotogenica.

Shiseido ha creato un prodotto per le “selfie addicted“, una soluzione immediata per ottenere una pelle uniforme e priva di lucidità senza l’aiuto di uno smartphone. Inoltre il pack è piccolo e pratico, perfetto da portare in borsa da utilizzare in qualsiasi occasione.

Pronte a provarlo anche voi?