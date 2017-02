Come truccare le sopracciglia: 7 consigli per averle perfette

Sopracciglia perfette: un must che non passa mai di moda, le sopracciglia curate valorizzano il nostro viso e aiutano a sottolineare il nostro sguardo.

Ma vediamo come fare per truccarle: saranno perfette in 7 mosse



1 – come disegnare le sopracciglia

La tendenza delle sopracciglia folte (Cara the queen insegna…) rimane sempre forte, ma se volete comunque mantenere delle sopracciglia sottili – perchè semplicemente vi piacete così – dovete comunque prestare attenzione alla forma delle sopracciglia. Dove deve arrivare e terminare l’arco? Basta prendere una matita e fare questo semplice gioco di allineamenti:

2 – come scegliere la forma delle sopracciglia

La forma (più o meno arcuata, ad ali di gabbiano, ecc…) andrebbe decisa in base alla forma del vostro viso e alla tipologia dei vostri occhi.

3 – destra e sinistra: simili ma non uguali

Simmetria sì, ma senza esagerare. Per evitare l’effetto fumetto, non concentratevi troppo sulla replica esatta destra/sinistra. Cercate un effetto naturale e mentre vi depilate o disegnate le vostre sopracciglia ricordatevi di staccare di tanto in tanto il naso dallo specchio e guardare l’effetto globale!

4 – disegna le sopracciglia con i prodotti adatti

Ogni casa cosmetica ha il suo brow-kit: dai brand low-cost a quelli luxury. A voi la scelta! Molti si equivalgono, ma se volete due nomi universalmente riconosciuti come ottimi in prodotti per le sopracciglia: Anastasia Beverly Hills e Benefit (noti a tutte i suoi Brow Bar!)

Ricordate che l’utilizzo di più prodotti garantisce un risultato duraturo durante il giorno: matita + prodotto in polvere + gel (colorato o no) oppure pomade (una sorta di cera, colorata o no) dovrebbero essere sufficienti. Ricordate di scegliere il colore giusto (mai troppo scuro!).

5 – disegno grafico o naturale?

Quando disegnate, seguite questi passi, cercando di creare la linea netta solo nella parte inferiore vicino all’attaccatura, per poi disegnare i peletti e infoltire in maniera più naturale.

6 – studiate le sopracciglia in relazione al vostro naso

Sì, avete letto bene. Più vicine saranno le sopracciglia, più avrete come effetto ottico uno snellimento del vostro naso…

7 – ricordate di illuminare

Con un correttore luminoso (perfetto il Touch Eclat di YSL o il suo dupe economico di KIKO Soft Focus Concealer) create dei punti luce sotto l’arco, nella separazione tra le sopracciglia e anche sopra verso la tempia.

Avete già provato a disegnare le vostre sopracciglia? Con quali prodotti vi trovate meglio?