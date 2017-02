Il rapporto tra le donne e il mascara waterproof è un mix di gioie e dolori. Gioie sì, perché niente tiene di più: in qualsiasi circostanza, a qualsiasi temperatura e con ogni condizione meteorologica si può fare affidamento sul proprio mascara resistente all’acqua. Dolori perché prima di andare a letto bisogna struccarsi e sembra che il prodotto non abbia alcuna intenzione di levarsi. Sfregare con 20 dischetti e struccante a volontà è stancante e, soprattutto, deleterio per una zona sensibilissima come gli occhi. Ma quindi la domanda è una sola: come togliere il mascara waterproof?

Vi renderà felici sapere che esistono vari metodi, molto semplici, per liberarsene velocemente e senza arrossamenti o altri contrattempi spiacevoli.

La cosa più automatica da fare è procurarsi uno struccante occhi per trucchi waterproof. E’ importante che il prodotto sia specifico per gli occhi che, come già detto, sono una zona molto sensibile e necessitano di estrema delicatezza. In commercio esistono ottimi prodotti per togliere facilmente il make up a prova di acqua, non vi sarà difficile trovarli.

Un’altra, valida, opzione sono gli oli naturali: in particolare l’olio di cocco e l’olio di oliva; la loro azione tende a sciogliere lentamente il prodotto rendendolo più semplice da togliere. Prendete un dischetto di cotone, bagnatelo con l’olio e utilizzatelo per massaggiare delicatamente le vostre ciglia per una trentina di secondi. Gli oli naturali, oltretutto, non rischiano di irritare o infiammare l’occhio e hanno un effetto nutritivo per cui sono particolarmente indicati.

In ogni caso, quando togliete il makeup, evitate l’errore più comune: sfregare con movimenti bruschi. Il prodotto utilizzato, qualunque esso sia, non avrebbe tempo di agire e, soprattutto, rischiereste forti irritazioni o addirittura infezioni se siete particolarmente delicate.

E se il mascara waterproof macchia un vestito? Toglierlo dai tessuti non è semplice come dalle ciglia. Se possibile, intervenite prima che si secchi, passando delicatamente qualche goccia di struccante su un batuffolo di cotone e poi affidatelo ai sapienti lavaggi della lavatrice. Se non siete state abbastanza tempestive, invece, tentate col detersivo per piatti (anche in questo caso una quantità limitatissima). Grattate molto delicatamente con l’aiuto di uno spazzolino e via!