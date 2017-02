Make-Up per San Valentino: il giusto mix per un look sexy e romantico

Siete ancora indecise su come realizzare il make-up per il vostro appuntamento di San Valentino?

L’importante è non esagerare! Soprattutto, se coincide con il primo appuntamento, meglio evitare trucchi troppo pesanti ed elaborati. È decisamente meglio optare per un look occhi più naturale, anche leggermente colorato e non per forza nude. Le labbra invece devono essere di maggior impatto.

La mia proposta per un trucco occhi perfetto prevede, infatti, di realizzare un leggero smokey eye con una piccola codina di eyeliner, rossetto rosso e molto illuminante.

Come ombretto ho scelto un prodotto in polvere del marchio We Make-Up. Il colore è Brera Silver ed è un bellissimo grigio glitterato tendente al lilla, che crea moltissimi riflessi brillanti. Ho sfumato poi nella piega dell’occhio un normale nero opaco in modo da dare più definizione e profondità. Lo stesso colore, leggermente mixato con l’ombretto We Make-Up l’ho steso anche sulla rima inferiore dell’occhio.

Come eyeliner, ho scelto lo Sketcher Liner nero di Too Faced, davvero comodissimo da stendere e molto scrivente. Partendo dall’esterno dell’occhio, ho disegnato la codina e sono andata verso l’interno assottigliando sempre di più il tratto. Per finire un tocco di mascara They’re Real di Benefit, sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, e il gioco è fatto!

Per dare risalto al viso, oltre a stendere i miei soliti fondotinta e correttori, ho cercato di dare maggiore luminosità. Per farlo, ho usato il correttore Born This Way e la nuova palette di illuminanti Sweat Peach Glow, tutto di Too Faced. La tonalità di correttore che utilizzo è Very Fair, e vi consiglio di scegliere sempre un tono più chiaro rispetto al vostro incarnato per un effetto più luminoso.

Infine, le labbra: il punto forte del nostro make up. Per questa giornata così speciale, ho scelto il rossetto liquido di We Make-Up nel colore Etna Red. Un bellissimo rosso, coprente e a lunghissima durata che resisterà alla cena ma soprattutto ai baci. La finitura di questo rossetto è opaca, la mia preferita, e lascia le labbra morbide e vellutate per tutta la sera.

Spero che questo look vi sia piaciuto e se non volete perdervi i prossimi articoli continuate a seguirmi!

