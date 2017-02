Febbraio è cominciato e San Valentino è dietro l’angolo: che abbiate pianificato tutto o che decidiate di affidarvi all’istinto dell’ultimo minuto, c’è un fattore di cui davvero non potete fare a meno: un make-up adatto all’occasione, in particolare un trucco per gli occhi che vi renda attraenti e desiderabili. La seduzione è un’arte, ma lo è anche realizzare il trucco perfetto, con una regola da tenere bene in mente: l’importante è dare intensità e profondità allo sguardo.

Trucco occhi San Valentino: il make-up per ogni donna

Non esiste infatti un trucco che sia adatto a ogni donna, alcuni make-up valorizzano un certo tipo di occhio e sono inefficaci su altri. La distinzione più importante di cui tenere conto, è quella tra occhi chiari e occhi scuri.

Trucco occhi San Valentino: gli occhi chiari

Se avete gli occhi chiari niente è più sensuale di uno smokey eye seducente. Prima di iniziare con il make-up applicate un po’ di correttore compatto sotto la palpebra inferiore, così da coprire occhiaie che fanno appassire lo sguardo. Stendete dell’ombretto grigio metallizzato sulla palpebra superiore: i movimenti della mano devono essere dall’interno, verso l’esterno, armonici. Sfumate poi, sempre verso l’esterno, fino ad arrivare all’altezza del termine delle sopracciglia. Applicatene un poco anche sulla palpebra inferiore, rimanendo molto leggere. Tracciate una sottile linea di eyeliner nero, sia sopra che sotto e sfumatelo all’angolo esterno per dare ai vostri occhi un look più “vissuto”. Completate il trucco un mascara nero che incurvi le ciglia.

Trucco occhi San Valentino: gli occhi scuri

Se avete gli occhi scuri, per renderli ammalianti, è consigliato abbinarli a un colore caldo come il bronzo. Anche in questo caso, iniziate con un correttore che uniformi il contorno. Utilizzando un pennellino soffice, stendete un ombretto bronzo cremoso sulla palpebra superiore fino alla piega dell’occhio e sfumate bene. Poi, con un pennellino più sottile, passate lo stesso ombretto sul bordo della palpebra inferiore, da metà occhio fino all’angolo esterno. Sfumate con un ombretto più scuro sull’angolo esterno dell’occhio (siate parsimoniose, ne basta poco). Completate il trucco occhi con un mascara di definizione per intensificare lo sguardo.