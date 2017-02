Vi state preparando per San Valentino? La cenetta romantica è un grande classico, ma per dare un pizzico di vivacità in più alla situazione, perché non associare ad ogni ricetta il suo make up perfetto?

Ecco alcune idee di ricette e make up da abbinare per far colpo su vista e palato:

1. Cupcakes alla fragola. Amate questo dolce cult dai colori accesi e dalla morbida glassa? Associatelo a un make up con ombretto rosa intenso. Stendete il prodotto sia sulla palpebra inferiore che su quella superiore (anche sugli angoli) e sfumate bene. Completate il tutto con un tratto di eyeliner nero, un mascara corposo e un rossetto rosa matt per essere raffinate come non mai.

2. Cheescake al cioccolato e zenzero rosso. Zenzero e cioccolato sono cibi afrodisiaci: sarà per questo che si abbinano così bene? Non solo, sarebbero perfetti anche con un make up caldo e avvolgente. Sfumate un ombretto marrone sulla palpebra superiore in modo da direzionarlo verso l’esterno, incurvate le vostre ciglia con un mascara nero e, infine, valorizzate le labbra con un rossetto rosso scuro o marrone fondente (un must delle ultime collezioni).

3. Biscotti al burro con glassa. Per un momento romantico niente è meglio di biscotti burrosi con un dolce strato di glassa; magari potreste renderli più invitanti con un po’ di granella alla fragola e facendoli a forma a cuore. Voi, invece, sareste perfette con un make up occhi quasi nude look, con ombretto rosa carne appena più scuro del vostro incarnato e un filo di matita nera per dare intensità allo sguardo.

4. Torta red velvet. Un dolce romantico e seducente con un soffice cuore rosso, ricoperto da una glassa di zucchero alla vaniglia. Abbinate un ombretto rosso sulla palpebra superiore e sfumatelo in modo da creare un angolo verso l’esterno. Procedete poi stendendo un ombretto bianco dall’angolo interno dell’occhio fino a metà palpebra superiore. E il rossetto? Ovviamente rosso intenso!

5. Arance candite con copertura di cioccolato. Uno sfizio che fa gola a molti: le arance candite con copertura di cioccolato sono facili da preparare e non deludono mai. Abbinatele a un ombretto shimmering color rame (da sfumare sulla palpebra superiore), un deciso tratto di eyeliner marrone scuro con ondina finale, mascara nero e, per finire, un velo di lipstick glossy.