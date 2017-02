Makeup occhi cadenti

La forma dell’occhio cadente (o all’ingiù) è forse quella che merita più attenzioni durante il trucco: il rischio di spegnerne la luminosità e rendere lo sguardo triste è veramente dietro l’angolo. Trovare la formula giusta può richiedere pazienza e frustranti passaggi a vuoto. Esiste qualche dritta per andare sul sicuro? Sappiate che vi sono degli accorgimenti che sicuramente vi torneranno utili. Potreste riscoprirvi addirittura innamorate dell’intensa espressività che questa forma di occhi dona.

Ecco cosa fare:

1. Il tratto di matita ‘a triangolo’. La prima cosa, per sollevare gli occhi all’ingiù, è utilizzare una matita scura (nera o marrone intenso) disegnando un particolare tratto ‘a triangolo’. In pratica, si deve fare in modo che la linea nera passi gradualmente da più sottile a più spessa, dall’angolo interno all’angolo esterno dell’occhio. L’effetto ottenuto è quello di ‘correggere’ la direzione dell’angolo esterno.

2. Il chiaroscuro con gli ombretti. Il passaggio più efficace, subito dopo la matita, è creare un chiaroscuro con gli ombretti. Anche in questo caso bisogna dare spessore e profondità all’angolo esterno. Applicate, quindi, un ombretto chiaro (bianco o avorio) sulla palpebra mobile e sull’angolo interno. Continuate, poi, con un ombretto scuro a partire da ¼ di occhio e sfumate verso l’esterno e verso l’alto continuando anche oltre la fine dell’occhio.

3. Evidenziare il punto luce sotto le sopracciglia. Il punto luce più appariscente in zona occhi è quello sotto l’arco sopraccigliare; illuminarlo è un modo sicuro per alzare e allungare lo sguardo. Applicate un illuminante che non stacchi molto dal colore del vostro incarnato e sfumatelo bene. L’obiettivo è solo dare lucentezza, non si deve notare il makeup!

4. Mascara solo sulle ciglia superiori. Avrete già capito che la parola d’ordine è ‘liftare'; per farlo, la palpebra inferiore deve rimanere leggera leggera. Quando applicate il mascara, fatelo solo sulle ciglia della palpebra superiore. L’ideale è utilizzare uno scovolino piegaciglia per incurvarle a più non posso!

5. Alzare le sopracciglia. La forma degli occhi e la forma delle sopracciglia sono in simbiosi, l’una influenza anche la resa dell’altra. Valutate quindi di pinzettare un po’ sotto l’arco sopraccigliare per accentuarne la curva e, di riflesso, alzare anche lo sguardo.