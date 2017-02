Come truccare le sopracciglia in base alla forma del viso

Come vi abbiamo detto la settimana scorsa, nell’articolo dedicato al trucco sopracciglia, è importante innanzitutto mantenere le sopracciglia molto curate. Se sono ben truccate e depilate, hanno il potere di cambiare l’espressione di qualsiasi volto. E’ importante però ricordare che ognuna di noi ha una forma del viso diversa. Per questo motivo le sopracciglia non possono essere truccate tutte allo stesso modo. Quindi prima di tutto dobbiamo capire che forma ha il nostro viso per poi creare un trucco adatto.

Una volta che avrete individuato la vostra forma del viso, potrete procedere alla depilazione e (se è necessario) al trucco.

1. Se avete un viso ovale, sappiate che appartenete al club delle fortunate. Sono ideali le sopracciglia arrotondate o leggermente arcuate. Per cui sarà sufficiente rimuovere i peli che sono in eccesso e usare una matita con un colore molto simile a quello delle vostre sopracciglia per truccarle. La matita servirà solo per “riempire” le zone dove possono mancare. Inoltre è consigliabile utilizzare un pennello con setole in diagonale per sfumare la matita e “addolcire” gli angoli.

Tip: attenzione a non depilare troppo da andare ad alterare la vostra espressività. Si tratta solo di eliminare quei peli che fuoriescono dalla linea armoniosa delle vostre sopracciglia.

2. Se il vostro viso è rotondo, è meglio provare ad “allungarlo” affinché appaia più armonioso. Per fare ciò potete creare un angolo un po’ più marcato con la matita per sopracciglia, ma senza esagerare. Il trucco è quello di creare una specie di V invertita nel punto centrale delle vostre sopracciglia.

Tip: Evitate le sopracciglia con forma arrotondata, perché non favoriscono questo tipo di visi.

3. Se il vostro viso è allungato, allora dovrete optare per sopracciglia più dritte, in quanto creerete più equilibrio e riuscirete a mascherare la sua lunghezza. In questo caso l’ombretto in gel applicato con un pennellino con setole diagonali e morbide vi aiuterà a creare l’effetto desiderato.

Tip: non cercate di creare angoli troppo marcati.

4: Come truccare le sopracciglia se avete un viso quadrato? Le donne con questo tipo di viso sono caratterizzate per avere mascelle molto marcate. Quindi in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di “addolcire” i lineamenti, depilando le sopracciglia con un angolo ben marcato. Anche in questo caso la matita per sopracciglia gioca un ruolo importante visto che aiuta a disegnare un angolo centrale più evidente.

Tip: Ricordatevi di mantenere ben marcato l’angolo centrale delle sopracciglia.

5. Il viso a forma di cuore è caratterizzato dall’avere un mento a punta e la zona degli zigomi più larga. In questo caso si possono depilare leggermente le sopracciglia creando una forma arrotondata per armonizzare i lineamenti. Utilizzare un ombretto di un tono più chiaro di quello delle vostre sopracciglia per riempire le zone che lo richiedono e sfumare per rendere meno marcati gli angoli.

Tip: Evitate di portare le sopracciglia dritte, in quanto potrebbe rendere troppo severi i lineamenti del vostro viso.

Ecco come truccare le vostre sopracciglia tenendo conto dei vostri lineamenti e della forma del viso. Ricordatevi che le sopracciglia hanno il potere di trasformare il vostro viso, ma per fare ciò è necessario seguire alcuni accorgimenti. Se volete qualche tip in più sul beauty da scegliere, mi trovare anche su IndianSavage.com.