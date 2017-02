Alcuni la considerano la festa più banale e scontata dell’anno, per altri è un appuntamento fisso a cui non si può rinunciare. No, nessuno ha bisogno di San Valentino per ricordare al proprio partner quanto è innamorato, nessuno ha bisogno di cuori di peluche o rose solo per un giorno!

Nella frenesia quotidiana, vissuta tra lavoro, hobby e pochi attimi da perdere, molto probabilmente, abbiamo bisogno solo di una scusa per prenderci del tempo, fermarci e dedicarci alla coppia.

Niente appuntamenti pre-confezionati, una semplice cena e solo il pretesto di festeggiare una volta in più l’amore di coppia.

Ecco come organizzarsi per trascorrere il San Valentino a casa:

- Fare la spesa qualche giorno prima per non arrivare troppo stressate e stanche il giorno di San Valentino è un buon punto di partenza. Per la cena a casa pensate a un menù con portate che vi riescono bene e puntate su una sola ricetta particolare, noi suggeriamo i filetti di triglia di scoglio con purè morbidissimo alla Rosa di Gorizia. Come prepararli? Prendete 2 triglie, aglio bruschettato, olio evo, zenzero e zeste d’ agrume, 200 gr di patate lessate al vapore e passate a caldo, 100 gr di Rosa di Gorizia stufata, curcuma, pepe, latte, burro; in una padella passate l’aglio nell’olio evo e cucinate i filetti di triglia, marinate con zenzero e zeste dalla parte della pelle, 3 minuti e rigiratele, tenetele al caldo mentre mantecate il purè di patate, lasciato morbidissimo. Ci siamo ispirate al menu di San Valentino proposto da Paola Manias di Cooking Paola. La meraviglia di dolce, per esempio, è questa *.*

- per il proprio look si ci può ancora affidare ai saldi, puntando su un abbigliamento comodo e su tessuti particolari: un abito in pizzo che scivola morbidamente sulle curve permette di sentirsi a proprio agio e nello stesso tempo essere molto eleganti

- per il makeup, la scelta giusta è puntare su effetto molto naturale e che duri tutta la serata. Essenziale è utilizzare piccoli escamotage per far durare il trucco il più a lungo possibile: dopo avere deterso il viso con prodotti astringenti e aver passato il tonico, l’ideale è usare una crema idratante dalla texture molto leggera, aspettare che si asciughi e procedere con il primer (noi abbiamo utilizzato quello di Urban Decay, Primer Potion nella sua versione “original”) e un fondotinta compatto da stendere, preferibilmente, con il pennello per evitare lo spreco di prodotto e avere un effetto più vellutato, il finish è dato dalla cipria, che fissa e completa la base e dal fard in crema che definisce l’incarnato. Il makeup che vi proponiamo noi è stato realizzato principalmente con prodotti Couleur Caramel, eco-bio (potete acquistarli negli store Bella Bio EcoChic). Per quanto riguarda gli occhi, abbiamo puntato sulle tonalità calde del rosa/marrone: gli ombretti, facili da applicare, e scriventi sono della palette Eye Essential n° 1. Il mascara ha impreziosito il tutto, conferendo un bellissimo sguardo da cerbiatta, la bocca, invece, è stata volutamente lasciata in secondo piano, colorata con un gloss colore nude e un matitone tono su tono – se voi, al contrario, preferite il classico rosso vi consigliano quello Nouba. Completano il tutto lo smalto Essie nella sua versione rosa chiaro e – da non trascurare – l’olio massaggiata Ahura da avere sempre a portata di mano.

Non ci resta che augurarvi un ottimo San Valentino a casa!