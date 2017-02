Come far sembrare i denti più bianchi : tips per un sorriso smagliante!

Fumo, caffè e cattiva alimentazione sono una delle cause che (oltre alla genetica) favoriscono l’ingiallimento dei denti .

Ed è così che, sentendoci a disagio, rischiamo di non sfoggiare più il nostro smagliante sorriso!

Oltre all’intervento del dentista, però, esistono dei trucchetti per nascondere o comunque alleviare il tono giallo dei denti Con ciò, ovviamente, non vi sto invitando a non curare la vostra dentatura, ma comunque voglio svelarvi dei segreti fai-da-te che possano aiutarvi a risolvere momentaneamente il vostro problema facendo sembrare i denti più bianchi.

Esistono ben 3 modi per far sembrare i denti più bianchi :

-Giocare con i colori dell’outfit indossando capi perfettamente bianchi, sicuramente si noterà l’antiestetico contrasto con il colore dei denti che, così, rischieranno di sembrare ancora più gialli e meno splendenti. Per cui, optate per abiti dalle tonalità come bianco sporco, avorio oppure crema!

-Non utilizzare rossetti dai toni caldi: le tonalità calde come l’arancione esaltano il colore dei denti per cui potrebbero giocare a vostro sfavore nel caso in cui non doveste avere uno smalto impeccabile . Quindi, optate per rossetti dalle tonalità fredde come rosso scuro, ciliegia oppure prugna !

-Applicare un gloss celeste: i lucida labbra in generale, doneranno maggiore luminosità al sorriso , ma quelli azzurri in particolare tenderanno a smorzare il tono giallo della dentatura e le tonalità calde del vostro rossetto . Per cui applicatelo da solo oppure sul vostro lipstick preferito !

Con queste semplici tips, otterrete un sorriso smagliante da far invidia che non vi farà più sentire a disagio e vi permetterà di essere più disinvolte e sicure di voi!

Allora, siete pronte a far sembrare i denti più bianchi ?