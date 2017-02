Makeup occhi tondi

Gli occhi tondi, spesso, dividono l’opinione femminile: chi non li ha, farebbe di tutto per ottenere il famoso sguardo da cerbiatta, mentre chi li ha, solitamente, tenta di affusolarli in ogni modo. La questione è squisitamente soggettiva. Una cosa che va detta, però, è che spesso è più complicato rendere sensuali due grandi occhi pallati. Ma non c’è da preoccuparsi, come al solito il makeup può venirci in soccorso.

Ecco qualche consiglio per rendere sexy gli occhi tondi:

1. L’eyeliner nero. Se avete gli occhi tondi, probabilmente avrete anche un abbondante palpebra mobile, motivo per cui vi potete permettere una linea di eyeliner più marcata e spessa del normale. Il nero tende ad allungare: non coprite tutta la palpebra, ma non preoccupatevi di rimanere troppo sottili. Un’altra cosa importantissima, poi, è disegnare la classica ondina cat eye alla fine dell’occhio: un modo semplice e immediato per ottenere uno sguardo sensuale.

2. La matita per le sopracciglia. Un’idea per affilare tutta la zona occhi è dare una forma allungata e sinuosa anche alle sopracciglia. Il modo per farlo è utilizzare una matita apposita che, solitamente, ha anche l’effetto di definirle e marcarle. Se avete occhi a palla, non dovrete preoccuparvi di avere sopracciglia ben visibili: la forma tondeggiante è difficile da sovrastare.

3. L’ ombretto chiaro e opaco. Gli occhi tondi, solitamente, sono già abbastanza luminosi autonomamente; motivo per cui ai prodotti illuminanti vanno preferiti quelli mat (opachi). L’opacità, riflettendo meno la luce, aiuta a rendere le forme più sinuose. Utilizziamo un ombretto opaco, che sia appena più chiaro dell’incarnato, sul resto della palpebra mobile e sotto l’arco sopraccigliare. Prepareremo così la zona a un efficace contrasto con il passaggio nel prossimo consiglio.

4. L’ombretto scuro che guarda verso l’esterno. Per dare all’occhio una forma sensuale bisogna fare attenzione anche alla direzione che si dà al trucco. Sfumare un ombretto scuro (nero o grigio scuro) verso l’esterno dell’occhio su una base più chiara (vedi step precedente), è un modo molto efficace per ottenere ciò che vogliamo: dare profondità e sinuosità all’occhio tondo.

5. Il mascara a cui non rinunciare mai. Qualsiasi forma di occhi non può fare a meno del mascara per essere sexy: un bel rimmel nero è l’arma di seduzione più potente che uno sguardo può desiderare. Per gli occhi tondi, l’ideale è utilizzarne uno con lo scovolino stretto che aiuti a separare le ciglia durante l’applicazione.