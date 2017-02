L’illuminatore iconico di Yves Saint Laurent si fa in tre e diventa Touch Éclat Neutralizer, colorandosi per donare al viso oltre a quella luce particolare della quale molte donne non riescono più a fare a meno, anche correzione delle imperfezioni più comuni del volto: occhiaie, rossori, brufoli, discromie… Disponibile in tre nuance, albicocca, lilla e verde, conferisce un aspetto luminoso e naturale, fresco e uniforme, sano e dal bagliore dorato.