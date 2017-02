Make-up per San Valentino: come fargli perdere la testa!

La festa degli innamorati ormai si avvicina e sicuramente sarete in cerca del make-up per farlo cadere ai vostri piedi anche a San Valentino, giusto ?

Allora voglio proporvi un’ idea make-up per San Valentino che vi faccia risplendere in occasione del vostro appuntamento romantico!

Iniziamo col dire che, ovviamente, San Valentino non è l’occasione adatta per sfoggiare un trucco strong ed eccessivo, quindi deponete rossetti dark, ombretti neri, glitter e palette metal. Soprattutto perché, si sa, i nostri partner ci preferiscono nella versione acqua e sapone! Il giusto make-up per San Valentino è un trucco romantico, delicato ma comunque sexy e curato!

Infatti, la mia proposta è questa :

-truccate gli occhi con una sottile linea di matita, illuminante nella rima interna e tanto mascara volumizzante , così da enfatizzare lo sguardo e renderlo magnetico ai suoi occhi senza esagerare con il make-up!

-per le labbra, scegliete un rossetto long lasting dalle tonalità nude oppure rosa pastello! Insomma, un rossetto a prova di bacio (e di cena !!!) che non rovini il vostro aspetto dopo qualche piccola romantica effusione

Ovviamente, avendo calcato poco la mano sugli occhi, le red addicted potranno sempre optare per un sexy rossetto rosso fuoco!

Insomma, siete pronte a sfoggiare il vostro make-up per San Valentino e farlo innamorare di nuovo nel giorno degli innamorati?