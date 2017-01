Tutte le donne adorano giocare con i colori per creare l’assemblaggio perfetto, ma (forse) non tutte conoscono dei pratici trucchetti di make up che possono salvarci in un momento di “crisi”: proviamo a stupirvi.

1 Come applicare bene il fondotinta liquido - Non basta solo scegliere il prodotto migliore e il giusto pennello per stendere il fondotinta liquido: occorre applicarlo con i movimenti giusti ovvero dall’alto verso il basso. In questo modo si segue il normale verso della peluria invisibile che copre il viso e si evita l’effetto fizzy.

2 Acqua e fondotinta - Se hai scelto un fondotinta eccessivamente coprente, usa l’acqua per renderlo più tenue. Ne basta qualche goccia su una spugnetta preleva-trucco per alleggerirne la texture.

3 Matita bianca per un ombretto perfetto - Un trucco di make up eccezionale, se vogliamo utilizzare un ombretto opaco, è rappresentato dalla matita bianca, se non abbiamo il primer occhi. La si applica sulla palpebra mobile e poi si stende sopra l’ombretto: in questo modo sarà più intenso e durerà più a lungo.

4 Eyeliner, applicazione per gradi – L’esercizio è importante per poter applicare l’eyeliner bene e in pochi minuti. La prima cosa è munirsi di un eyeliner con pennellino in feltro. Si traccia una riga mediamente sottile all’attaccatura delle ciglia. La codina si disegna come se si volesse prolungare la linea della rima inferiore dell’occhio, verso la fine del sopracciglio: si può usare un biglietto da visita per individuare la linea giusta da tracciare. Non resta che ispessire la linea disegnata.

5 Matita illuminante per effetto lifting – Uno dei piccoli e efficaci trucchi di make up è rappresentato dalla matita per creare dei punti luce. In questo caso la si applica sopra la parte finale delle sopracciglia: gli occhi appaiono subito più grandi.

6 Mascara senza macchia – Un cucchiaio può essere usato durante l’applicazione del rimmel. Lo si appoggia sulla palpebra vicino all’attaccatura delle ciglia e poi si passa al trucco. In questo modo eventuali residui di makeup restano sul dorso del cucchiaio. Stessa tecnica per l’applicazione del mascara sulla rima inferiore.

7 Polvere scintillante, un prodotto da avere assolutamente – Applicata con un pennello sulle ciglia, prima del mascara, aiuta a renderle più folte. Sulle labbra ha un effetto volumizzante: si applica il rossetto, si copre la bocca con una velina che ne assorbe l’eccesso, e con un pennello si applica la polvere.