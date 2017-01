La pelle grassa, oltre a essere tristemente nota per l’aspetto oleoso e per essere soggetta ad acne, ha anche la detestabile caratteristica di rendere il trucco un pasticcio nel giro di poco tempo. Il lato positivo è che l’invecchiamento è ritardato, grazie alla costante idratazione naturale, ma certo è che vedere il nostro make up realizzato con tanto impegno sciogliersi come neve al sole è a dir poco frustrante.

La buona notizia è che rassegnarsi non è l’unica via. Ecco qualche accorgimento da prendere per permettere al vostro trucco di durare di più:

1. Utilizzare il primer. Il primer non è uno di quei prodotti da usare a cuor leggero, a causa di alcuni componenti spesso presenti che non sono l’ideale per lo skincare. Tuttavia, un buon primer opacizzante fa miracoli quando si tratta di fissare il makeup: motivo per cui, almeno in occasioni importanti, possiamo fare un’eccezione.

2. Evitare prodotti oleosi. Creme e struccanti a base di olio non si sposano con la pelle grassa, perché il rischio è quello di ritrovarsi con un viso più unto del fondo di un cartoccio di patatine fritte. Prediligete invece detergenti delicati e poco aggressivi, magari in gel o foam, che riequilibrino il film idrolipidico.

3. Prendersi sempre cura della pelle. Per far durare il trucco sulla pelle grassa un’ovvia soluzione è prendersene cura. Largo quindi a detersione e idratazione con prodotti appositi, maschere d’argilla e accorgimenti, come stare lontano da fonti di eccessivo calore o evitare cosmetici che non lasciano traspirare i pori.

Inoltre, bisogna farsi furbe e agire con prodotti ad hoc che levighino la pelle e regolino i livelli d’acqua e lipidi in superficie per tutto il giorno. Come Day Long Skin Perfector/Zone Difficili della linea Armani Prima, che contiene uno straordinario ingrediente attivo che è al contempo lipofilico, per assorbire il sebo, e idrofobico, per respingere il sudore. Il perfezionatore dell’incarnato agisce sulle zone problematiche del viso, come le palpebre, i lati del naso, il mento, la fronte o qualsiasi zona lucida o con i pori dilatati, rilasciando immediatamente un effetto matt sulla pelle che perdura tutto il giorno.

4. Utilizzare la Beautyblender. La fantastica spugnetta ormai è presenza fissa nella borsetta di qualsiasi donna. Forse però non sapevate che è ottima per ritoccare il makeup in corsa durante una serata. Inumiditela appena appena e passatela sulla pelle per rinfrescarla ed eliminare il sebo in eccesso, oltre che per sistemare le sbavature.

5. Utilizzare makeup waterproof. Una soluzione quasi ovvia a cui però nessuno pensa mai: i trucchi waterproof! Creati appositamente per resistere ad acqua e intemperie varie, sono più resistenti anche all’unto della pelle grassa. Risultato assicurato!