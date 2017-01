Beauty Blender, oval brush, pennelli, dita: guida all’applicazione del fondotinta

Un tempo la scelta era tra i cari vecchi pennelli o le praticissime dita, poi c’è stato il colpo di fulmine per la Beauty Blender e nel 2016 l’innamoramento per gli oval brush. Ora la parte del bagno dedicata agli strumenti per stendere il fondotinta è più affollata che mai: di seguito una breve guida per capire quale e come sceglierlo in base alle esigenze e gli errori da evitare.

PENNELLI CLASSICI

Che cosa sono: pennelli viso di diversa forma da scegliere in base alla consistenza del trucco base che si usa.

Ideali per: un effetto coprente e compatto. In particolare, la forma trapezoidale, a lingua di gatto, si usa per i fondotinta liquidi o in crema, il mini kabuki, con setole dense e corte, è il più adatto alle formule dense e cremose, con cui garantisce la migliore copertura, e quello da cipria è ideale per le formule liquide o in mousse. Per i prodotti in polvere e compatti invece, meglio scegliere un pennello con setole morbide e non troppo fitte, come il classico kabuki largo e piatto.

Come si usano: prima si mette il fondotinta sul viso e poi si stende con il pennello. I prodotti in polvere e compatti si applicano con movimenti circolari, mentre quelli liquidi e in crema con movimenti corti, dal basso verso l’alto.

Attenzione: non usare lo stesso pennello per diversi tipi di prodotti, soprattutto di consistenze diverse.

DITA

Impossibile non conoscerle.

Ideali per: un effetto più naturale e quando il fondotinta è molto liquido, quasi acquoso.

Come si “usano”: con un massaggio che va dal centro del viso verso l’esterno e dal basso verso l’alto, picchiettando il prodotto nei punti più critici per una maggiore copertura.

Attenzione: le mani non riescono a stendere bene i fondotinta densi, annullando parte della loro coprenza.

BEAUTY BLENDER

Che cos’è: spugnetta a forma di uovo.

Ideale per: sfumare il fondotinta liquido o la BB cream, ma anche il blush, in particolare quello liquido.

Come si usa: si mette prima il fondotinta sul viso, poi si usa la spugnetta da umida picchiettandola sulla pelle in modo veloce e delicato.

Attenzione: non usarla mai da asciutta, non tenerla al chiuso e lavala con un sapone solido (esiste anche il suo sapone firmato Beauty Blender).

OVAL BRUSH

Che cos’è: una spazzola ovale che ricorda quella per capelli, ma anche per lavare i piatti o un maxi spazzolino da denti. Ha setole più sottili (e sintetiche, quindi più igieniche) ma più numerose rispetto a un normale pennello.

Ideale per: stendere i prodotti liquidi, compresi la crema viso e l’abbronzante, soprattutto alle meno esperte, perché il manico ergonomico rende l’uso molto facile. Perfetto per creare l’effetto flawless, per la capacità di sfumare, essendo grande è anche utile anche per coprire zone di pelle ampie.

Come si usa: si applica sul viso con movimenti circolari, massaggiando così la pelle con le sue setole morbide. Rispetto alla spugnetta, assorbe meno prodotto.

Attenzione: non usare andando su e giù come una spazzola, ma roteandola.

