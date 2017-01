Trucco: quanto fondotinta mettere?

Succede: si stende il fondotinta con disinvoltura e all’improvviso ci si accorge di aver esagerato con le quantità. O peggio: si carica la dose, al fine di coprire rughe e inestetismi, e ci si ritrova con un antiestetico effetto “mascherone”!

Tutt’altro che banale, l’applicazione della giusta quantità di prodotto si rivela pertanto determinante per la riuscita di un maquillage.

Per farlo al meglio è necessario partire dalla base, ovvero dal trattamento skincare abituale.

«La prima regola è dosare la quantità di crema o siero che stendiamo come base sul viso: se in eccesso o in difetto potrebbe infatti determinare sia il risultato finale, sia la tenuta del fondotinta», sottolinea Valter Gazzano, National Make up artist di YSL «Troppa crema, infatti, “scioglie” il fondotinta velocemente, creando un antiestetico effetto lucido. Se invece la crema è poca, il fondotinta risulterà asciutto e l’aspetto più tirato e meno luminoso».

Riguardo poi la gestione del fondotinta vero e proprio, «qualunque sia la tipologia di prodotto e il metodo di applicazione (spugnetta/pennello/polpastrelli) è fondamentale effettuare sempre una prima stesura molto leggera», spiega Gazzano. «Soltanto in un secondo momento, infatti, converrà intervenire sulle zone del viso che necessitano di una maggiore copertura, picchiettando un po’ di prodotto in più. Oppure, se si desidera un maggiore effetto coprente generale, si potrà optare per una seconda passata leggera». Unica condizione: «evitate, in tutti i casi, la stesura sul contorno occhi, al quale è meglio riservare l’azione di prodotti specifici».

Uno fra tutti? Il Touche Éclat di YSL, pennello “magico” ideato per illuminare agevolmente le zone in ombra del viso e cancellare stanchezza e imperfezioni. Un’emulsione idratante e ultra-fluida che applicata sulle palpebre, sotto le sopracciglia, e agli angoli interni degli occhi dà luce allo sguardo e potenzia la luminosità dell’ombretto. Un complemento perfetto per Le Teint Touche Éclat, il fondotinta fluido ultra-leggero di YSL che uniforma l’incarnato, nasconde le imperfezioni e mette in risalto i tratti naturali del viso. Anche con una lievissima stesura.