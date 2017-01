Make-up school: l’eyeliner per principianti

Visto che, come insegnava Arisotele, «quello che dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendolo», con eyeliner alla mano e l’aiuto di un’esperta, let’s start!

«Preparate la palpebra con un primer o un ombretto chiaro che accentua i contrasti e migliora la tenuta del tratto», consiglia Agostina De Angelis, national make-up artist di Lancôme.

«Posizionate lo specchio ingranditore sotto il mento in modo da poter vedere cosa fate tenendo la palpebra semi-chiusa. Senza timori, disegnate una linea sottile lungo la rima ciliare e che si ferma alla fine dell’occhio, fatelo evitando di tirare la palpebra verso l’esterno per non ritrovarvi con un tratto imperfetto. Grandiôse Liner di Lancôme ha il pennellino molto snello e lo stelo che ruota per rendere l’applicazione più semplice e simmetrica».

«Se avete l’occhio un po’ cadente iniziate da metà palpebra, apparirà più aperto. Ripassate sulla linea se la volete più spessa».

«Prima di disegnare la coda usate un correttore applicato con un pennellino piatto o a lingua di gatto per creare una linea quasi invisibile che farà da guida. Lo preferisco al classico scotch perché rimuovendolo porta via anche il fondotinta. Potete disegnarli diretti verso l’alto o più dritti, dipende dai gusti».

«Tracciate le code, lasciate asciugare e sfumate leggermente il correttore con il pennello senza rimuovere la linea».

«Il ritocco finale è un must. Utilizzate la punta dell’eyeliner per riempire gli spazi o per raddrizzare la linea e usate un cotton fioc imbevuto di struccante per rimuovere le imperfezioni. Sappiate che nessuno riesce ad applicarlo in un solo step, neppure i make-up artist nei backstage».

«La pratica vi renerà padroni della tecnica e se avete buona manualità, come le architette, bastano quattro prove e lo applicherete ad arte. A quel punto potete usare l’eyeliner colorato. Un abbinamento che adoro è la linea che inizia nera e continua blu, esalta molto gli occhi nocciola»