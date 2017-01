Makeup occhi scuri

Avete gli occhi scuri? Saprete perfettamente che per far risaltare lo sguardo avete bisogno di una marcia in più nel makeup. Davanti a voi, avete due opzioni: rimanere in tema col colore dell’iride, truccandovi quindi con toni caldi, oppure dare una ‘scossa’ per enfatizzare lo sguardo sfruttando la regola del contrasto.

Se vi piace l’idea di mantenere un look naturale, la via da scegliere è ovviamente la prima. I colori caldi sono i più usati nella beauty routine di tutti i giorni: sarete ormai esperte nel dare una cornice sobria e classy al vostro occhio.

Se invece per una serata speciale avete voglia di provare qualcosa di nuovo e fuori dall’ordinario, date via libera alla fantasia e iniziate a giocare coi contrasti.

Iniziate stendendo una base di ombretto luminoso e un po’ più chiaro del vostro incarnato su tutta la palpebra mobile, spingendovi fin sotto l’arcata sopraccigliare, in modo da evidenziare un importante punto luce. Applicate poi con un pennellino dell’ombretto blu elettrico sulla palpebra superiore e inferiore (senza esagerare); stendetelo, però, solo sulla parte esterna dell’occhio, lasciando quindi libero l’angolo interno. E’ proprio qui, nell’angolo interno, che dovrete utilizzare un ombretto azzurro chiaro, da sfumare, infine, per uniformarlo con l’altro e creare un piacevole chiaroscuro nelle tonalità del blu.

Conclusa l’operazione ‘ombretto’, arriva il momento di passare l’eyeliner nero. Applicatelo fino all’angolo esterno, creando una curvetta all’insù. Truccate anche l’interno palpebra inferiore con un kajal dello stesso colore del terzo ombretto utilizzato (quello azzurro chiaro) così da richiamarlo.

Infine, applicate delle ciglia finte. Volendo, potete anche accorciarle dal lato più vicino all’angolo interno dell’occhio, così da avere uno sguardo ammaliante. Condite il tutto con il mascara nero, sia sulle ciglia inferiori che su quelle superiori: sarete così pronte per fare faville!