Makeup ingrandire occhi

Avere occhi piccoli non è per forza una cosa negativa, l’importante è che siano proporzionati al viso. Per alcune possono addirittura rappresentare un tratto misterioso e affascinante; certo, però, che ogni tanto tutte vorremmo avere i classici occhi grandi in cui perdersi. Le magie non si possono fare, ma qualche efficace trucco di prestigio, col makeup adatto, si.

Ecco qualche utile consiglio per ottenere un effetto che ‘amplifichi’ i vostri occhi:

1. La matita chiara. Forse vi sarà capitato di vedere qualche scatto di top model con un tratto di matita bianca (o colori simili) sulla rima della palpebra, come Matita Occhi/Labbra n. 02 – Avorio di PuroBio Cosmetics. Questo è il modo più rapido e semplice di ottenere l’effetto voluto. I colori che funzionano, come già accennato, sono quelli più chiari: bianco, avorio, burro o rosa chiaro. Ad alcune non piace armeggiare con la matita in una zona così delicata: in questo caso potreste provare a usare il kajal.

2. Creare contrasto con colori caldi. Un’idea è quella di usare una matita o un ombretto in contrasto con il tratto chiaro. Disegnate una linea (utilizzando colori caldi e cremosi come Matitone Ombretto n. 14 – Marrone di PuroBio Cosmetics) subito all’esterno della rima; l’apertura del vostro occhio sembrerà più grande e otterrete un effetto più tondeggiante (motivo per cui questa pratica è sconsigliata a chi ha già gli occhi tondi e sporgenti cosiddetti “a palla”).

3. Mascara e piegaciglia. Molte di voi già lo sapranno: il mascara è ciò a cui una ragazza con occhi piccoli non può permettersi di rinunciare. Le ciglia, se ben truccate, sono una delle parti dell’occhio che più attira l’attenzione. Il piegaciglia, poi, dona loro una curva sinuosa e può aiutarvi a ottenere il classico sguardo da cerbiatta. Associare le due cose è praticamente come calare un asso.

4. Scurire la piega delle palpebre. Questo è un trucchetto non particolarmente scontato. Sfumare un ombretto poco più scuro del vostro incarnato come Ombretto in Cialda n. 12 – Pesca o n.1 Champagne di PuroBio Cosmetics, tra la piega della palpebra superiore e l’osso, dona tridimensionalità allo sguardo. I vostri occhi appariranno più aperti e attenti, distogliendo l’attenzione dalla loro dimensione.

5. Curare la zona sopracciglia. Tenere le sopracciglia curate e ben definite è un modo efficace per valorizzare l’intera zona circostante. Evidenziare il punto luce immediatamente sotto l’arco, poi, dona respiro all’apertura dell’occhio, facendolo sembrare più grande. Sfumate un ombretto chiaro o un illuminante per ottenere un effetto luminoso e naturale. Attenzione, però: curare le sopracciglia non vuol dire renderle troppo sottili, ma significa semplicemente fare in modo che non siano così invadenti da sovrastare lo sguardo.