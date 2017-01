Lentiggini per un look sbarazzino

Una manciata di lentiggini sul viso può aiutarti a cambiare look e ad avere un aspetto sbarazzino. Se avete la pelle chiara sapete di cosa parlo. Un colorito effetto “baciata dal sole” e quelle adorabili efelidi che compaiono sul vostro viso dopo una giornata in spiaggia. In effetti, le lentiggini solitamente si formano sulle pelli molto chiare con l’esposizione al sole. Quando compaiono, ciò significa che la superficie cutanea ha subito un danno. In questo post sul blog vi ho elencato i danni permanenti che un’eccessiva esposizione al sole può creare. Perciò ho pensato di aiutarvi ad ottenere questo look adorabile in maniera più sana.

In questo video tutorial Olivia June ci mostra come creare lentiggini finte. (Di seguito la mia spiegazione passo dopo passo.)

Video e immagini via Kimberly Jesicka.

Procurati una matita per le sopracciglia ben appuntita.

Truccati come al solito. La creazione delle lentiggini sarà uno degli ultimi passaggi della procedura, quindi è importante truccare l’intero viso prima di disegnarle.Se solitamente applichi fondotinta, cipria o correttore, usali come faresti normalmente. Se applichi il blush, puoi decidere se metterlo prima o dopo la creazione delle lentiggini a seconda del grado di intensità desiderato.

A questo punto applica la matita. Procedi con mano leggera e picchietta esercitando una pressione disomogenea, in modo che alcune efelidi siano più scure di altre.

Puoi usare un pennellino per prelevare il pigmento dalla matita, ma puoi anche utilizzare la matita stessa. Attenzione a non premere troppo né disegnare cerchi troppo grandi.

Non creare cerchi perfetti, bensì puntini piccoli e di dimensioni disomogenee. Ricorda che le lentiggini non sono grandi.

Puoi disegnarle solo sulle guance, sul ponte del naso o su questi tre punti. Al primo tentativo, è preferibile disegnare solo qualche lentiggine chiara, per poi procedere gradualmente fino a padroneggiare la tecnica.

Che ne dite? Avete mai pensato di riprodurre questo look sbarazzino al sapore d’estate?

A presto! Valeria – Coco et La vie en rose Moda & Beauty