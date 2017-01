La spugnetta in silicone per il fondotinta funziona davvero?

L’ultimo trend del 2016 o forse il primo del 2017 per quanto riguarda il beauty e il makeup è sicuramente la rivoluzionaria spugnetta in silicone per il fondotinta.

Da buona beauty addicted non me la sono fatta scappare, appena è tornata disponibile visto il lungo periodo di sold out. L’ho provata per dieci giorni, tutti i giorni, proprio per capirne al meglio l’utilizzo, la resa e la validità.

Pro: sicuramente è più igienica di qualsiasi altra spugnetta per il applicare il fondotinta poiché può essere facilmente lavata con acqua tiepida e sapone. Un altro pro di questo prodotto è che sicuramente limita tantissimo lo spreco del fondotinta. Sia che voi mettiate il fondo con un pennello, con una classica spugnetta in lattice o semplicemente con le mani, una minima quantità di prodotto va persa. Invece con questa spugnetta in lattice, non venendo assorbito, ho notato che è necessario davvero molto meno prodotto per realizzare la base.

Contro: essendo di un materiale più consistente e meno morbido rispetto alle classiche spugnette in lattice non è facilissimo sfumare il fondotinta sulla pelle. In caso il vostro fondo non sia fluido ma leggermente più ricco e cremoso questa spugnetta potrebbe non fare al caso vostro. Un altro contro che ho notato è che non riesce a far entrare bene in profondità il prodotto, evidenziando rughette e pori dilatati.

Questa spugnetta è un prodotto da provare e riprovare, per prenderci confidenza ed imparare a gestirla al meglio. Sicuramente è un prodotto rivoluzionario in quanto ad igiene, utile soprattutto per le Makeup Artist che hanno bisogno di un accessorio igienico e facile da pulire.