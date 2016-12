Makeup per Natale luminoso con labbra rosse

Sono una vera beauty addict che ama sperimentare sempre con ombretti e rossetti ma il trucco di Natale mi piace che sia classico, luminoso e rigorosamente con labbra rosse. Per questi giorni di festa sono già entrata nel giusto mood natalizio anche per quanto riguarda i colori del mio makeup che si sono fatti più caldi e avvolgenti. Oggi vi mostro il tipico trucco natalizio e tutti i prodotti che utilizzo per realizzarlo.

Per il mio makeup occhi natalizio opto per colori nude ed eleganti, rimanendo molto soft con le sfumature. Utilizzo la nuova Eyeshadow Palette Kiko con ben 9 colori naturali e super pigmentati e infine applico ciglia finte dall’effetto naturale ma bello volumizzato. Step fondamentale a cui non rinuncio mai, tantomeno per il mio makeup natalizio sono le sopracciglia che sistemo con il mio fidato Ka-Brow di Benefit.

Per la base viso preferisco utilizzare un fondotinta leggero e luminoso come il Luminous Silk di Armani che mi assicura un’incarnato naturale e uniforme. Applico un velo di blush multicolore sui toni del rosa Diego Dalla Palma Milano n°76. Per completare il trucco natalizio utilizzo un bellissimo rossetto rosso brillante, cremoso e intenso, il vero protagonista del mio look.

