Natale: come scegliere outfit e trucco perfetto

Avete finalmente comprato i regali di Natale per tutti i vostri parenti e amici, magari, finendo anche con un po’ di anticipo rispetto al previsto, quando all’improvviso vi sorge una terribile questione: e a Natale che cosa mi metto?

La fatidica domanda si ripresenta puntuale ogni anno, e come al solito non avete idea di cosa indossare per pranzi e cene natalizi. Ma, non temete, la soluzione è sempre dietro l’angolo: invece di acquistare completi e vestiti che, dopo essere stati utilizzati una volta, finiranno nei meandri del vostro armadio, quest’anno puntate su due o tre capi chiave da mixare con ciò che già avete nel guardaroba. Il tutto, ovviamente, ricordandovi di abbinare l’outfit prescelto al vostro make-up!

Tra i trend di questa stagione, il metallizzato è sicuramente ai primi posti. Che si tratti di un top, di una giacca o di una gonna, questo Natale puntate su un capo oro o argento che abbia questo tipo di texture. Abbinatelo con il nero per un risultato elegante ma vivace al tempo stesso. Per quanto riguarda il trucco, prediligete ombretti sempre sui toni dell’argento, che, abbinati a un filo di eyeliner nero, illuminano lo sguardo senza appesantirlo.

Altro capo chiave per questa stagione è il vestitino in velluto, che si dimostra un perfetto alleato per pranzi e cene varie. Indossato con un maglioncino o con una giacca casual-elegante, è in pieno mood natalizio. Abbinatelo ad un rossetto sui toni del bordeaux intenso, senza caricare invece lo sguardo per ottenere un risultato armonico.

Nel vostro armadio in questo periodo non può poi mancare una midi-skirt, possibilmente plissettata. Questa gonna, grazie alla sua lunghezza media, permette di creare numerosi abbinamenti adatti sia al giorno che alla sera: che sia indossata con un paio di biker boots o di scarpe alte, è tra le alternative più valide che potrete sicuramente riutilizzare. Scegliete il trucco in base al colore della gonna, in modo che i toni che andrete ad usare sul viso non facciano troppo contrasto con quello della vostra midi-skirt. Sì ai toni nude, al rosa antico e al bordeaux.

Infine, se siete delle amanti delle tradizioni, e per voi Natale significa casa, famiglia e dolci, puntate tutto su un confortevole maglione natalizio! Divertente e super casual, è di certo più che adatto per queste festività. In questo caso optate per un trucco nude, poco vistoso e appariscente, in linea con l’outfit scelto.