Uno sguardo fresco e riposato cambia completamente l’espressione del viso: purtroppo, nei periodi di stress e stanchezza (o anche per la conformazione dei nostri occhi) a volte potrebbe risultare cadente, floscio e spento.

Il metodo più efficace per correre ai ripari è sfruttare le astuzie di un make up ‘liftante’, imparando a dare la forma giusta alle sopracciglia, truccandosi in maniera funzionale ed evidenziando i punti luce per dare illuminare lo sguardo.

Ecco come fare:

1. Truccate solo la palpebra superiore. Per alzare lo sguardo, la prima cosa da fare è evitare di truccare la palpebra inferiore, dettaglio che tende ad appesantire gli occhi già segnati. Applicate quindi matita, mascara e ombretto esclusivamente sulla palpebra superiore. Cercate inoltre di dare una direzione dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto.

2. La scelta del colore. L’obiettivo deve essere quello di alleggerire gli occhi per fare in modo che si accendano e risaltino. Stop quindi ai make up che impiegano solo colori scuri e largo ad azzurro chiaro, rosato, pesca & affini. Se decidete di applicare un eye-liner, optate per colori a tinte calde (ad esempio il marrone) e, se vi piace usare il nero, ricordate di non eccedere nella quantità.

3. L’arcata sopraccigliare. Le sopracciglia non devono essere troppo ingombranti. Non fraintendete, va sempre rispettata la loro naturale forma: potreste però concentrarvi sull’alleggerirle in corrispondenza dell’arco, in modo da tracciare una sorta di angolo tendente verso l’alto. Potete aiutarvi a dare la forma desiderata anche con l’aiuto di una matita dura per sopracciglia.

4. Mettete in risalto i punti luce. Per valorizzare il vostro sguardo, un metodo sicuro è dare risalto al punto luce posto appena sotto l’arco delle sopracciglia. Un’ottima idea è applicare un ombretto chiaro e brillante -nei colori del crema, dello champagne, del cipria – prestando attenzione a sfumarlo per bene.

5. Utilizzare il chiaroscuro. Un modo per alzare lo sguardo – meno semplice dei precedenti ma di sicura efficacia – è l’utilizzo del chiaroscuro sfumato. Iniziate a truccarvi utilizzando una matita scura, più leggera sulla parte interna dell’occhio e più marcata su quella esterna (solo palpebra superiore, ricordate). A questo punto utilizzate un ombretto di colore simile nella stessa zona e sfumate. Per concludere, applicate un ombretto più chiaro nella parte interna della palpebra fino al punto luce sotto l’arcata sopraccigliare e sfumatelo bene. Impiegherete più tempo, ma che effetto wow!